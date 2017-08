Del Potro dijo que le cuesta mucho jugar

29/08/2017 -

Juan Del Potro puso un manto de incertidumbre sobre su presente, al reconocer que transita "el camino de encontrar la motivación para jugar", algo que le está "costando mucho", según reconoció a horas de su debut en EE.UU. "Es una realidad que no hay que ocultar. Este año me está costando mucho jugar. El sacrificio que he hecho para volver, todo el año pasado, las cosas buenas que me pasaron, tal vez lo esté pagando", asumió. De su futuro, Del Potro imaginó: "Me encantaría estar en Tokio 2020 y llegar a esos Juegos Olímpicos sano y en buen nivel".