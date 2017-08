Peláez sigue siendo líder del Argentino

Fotos CALIDAD. Pablo Peláez, con su VW Trend mostró en Catamarca, una vez más por qué es el actual campeón.

El piloto santiagueño Pablo Peláez tuvo que superar varios escollos, entre ellas las maniobras peligrosas y antideportivas del bonaerense Ricardo Martinoglio, para mantener la punta del Campeonato Argentino de Rally Cross, en la carrera que tuvo lugar en Catamarca, en donde finalizó su tarea en cuarto lugar.

En la jornada sabatina logró ocupar la segunda posición en una de las mangas, pero el campeón se vio obligado a cambiar la planta motriz, tarea que recién concluyó alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, para retornar a competir a las 8 en el circuito semipermanente.

El mayor inconveniente, surgió en la semifinal. Martinoglio, que había clasificado último, en una actitud reprobada por la gente, chocó deliberadamente de atrás a Peláez y en una de ellas por poco no le ocasiona un vuelco al VW Trend, relegándolo en las posiciones y en la grilla para la superfinal: sexto.

Lo insólito es que tras una parcial exclusión por "maniobras peligrosas", los comisarios de la CDA autorizaron a Martinoglio a correr la final, en la que volvió a ocasionar nuevos inconvenientes y tampoco fue excluido

En la final, el santiagueño sacó a relucir su garra y se las ingenió parta terminar cuarto y sumar puntos valiosos para mantenerse en la cima. "Lamentable lo que hizo Martinoglio, lo vio toda la gente, estuve a poco de volcar por su choque y en la última vuelta, cuando ya había perdido uno, se puso adelante y no me dejó pasar. Aquí no solamente depende de lo que uno pueda hacer en la pista, sino de terceros, como en este caso, que te arruinan un fin de semana", dijo el piloto santioagueño de barrio Jardín un tanto molesto.