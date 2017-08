"Lo tomo como una revancha, quiero recuperar mi nivel"

Fotos EXPECTATIVAS. Matías fue titular en el amistoso de ayer de Central Córdoba ante Belgrano. El volante se entusiasma con recuperar su nivel.

29/08/2017 -

Central Córdoba trajo muchos refuerzos este año y Matías Pato podría considerarse como uno. Es que el volante no tuvo mucha continuidad en la B Nacional, pero ahora le apunta a recuperar su lugar. Por eso lo toma como una revancha. "La pretemporada está siendo muy exigente, me estoy sintiendo muy bien al igual que el grupo. Para mí es una revancha en el sentido de volver a recuperar mi nivel, es una cuenta pendiente que tenía y por sobre todas las cosas volver a poner al club donde se merece", contó Matías en diálogo con EL LIBERAL desde Córdoba, tras cumplir una nueva jornada de trabajo.

Ayer el Ferro jugó su primer amistoso (ver despiece) y Pato fue titular. "Fue importante empezar de titular en el primer amistoso, pero más importante es estar bien físicamente y poder sentirme pleno. Eso hace que con la pelota me esté sintiendo otra vez muy bien", señaló al respecto.

"Estoy hablando mucho con el técnico y me está dando muchísima confianza. Poder disfrutar estos días y sentirme pleno para mí es muy importante. Y seguramente eso me va a llevar a estar mejor", añadió.

Pero Matías sabe que falta mucho y tendrá que ganarse su lugar. "Todos estamos peleando un lugar y eso dependerá de cada uno, hay una linda competencia", remarcó.

Coleoni está probando a Matías como extremo por izquierda, para que arranque desde ahí y se cierre hacia el medio. "Lo hemos hablado con el DT y tampoco descarta que yo juegue por adentro. Me estoy sintiendo cómodo y tiene que ver que estoy bien físicamente. Estoy llegando entero a cada pelota y eso hace que en el lugar que me toque jugar me sienta cómodo", dijo el volante.

Sobre cómo vio al equipo ayer ante Belgrano, contó: "Estamos trabajando mucho en lo táctico y en los movimientos. Y en el amistoso se vio un buen equipo, ordenado y por momentos tuvimos situaciones claras ante un rival que está mucho más suelto que nosotros y en el que había jugadores de mucha jerarquía".

"Cuando arranque el torneo y nos vayamos soltando de esta pretemporada, tendremos el deber de responder dentro de la cancha. Con la clase de jugadores que hay, nos vamos a acoplar rápido a lo que pide el entrenador", concluyó.