Aguirre, enfocado en la serie ante Lanús

Fotos CUESTIONADO. Diego Aguirre es consciente de que los resultados condicionan todo, pero se mostró ilusionado en avanzar en la Copa Libertadores.

29/08/2017 -

El director técnico de San Lorenzo, el uruguayo Diego Aguirre, reconoció ayer que un cambio de entrenador por malos resultados no es algo que lo "sorprenda", pero aseguró que en estos momentos sólo pasa por su cabeza la serie ante Lanús por la Copa Libertadores.

"Los resultados condicionan todo, lo entiendo. No es nada nuevo, más en un club argentino donde sabemos un cambio de entrenador es permanente por los resultados. No es nada que me sorprenda",

señaló Aguirre en diálogo con radio La Red.

El técnico uruguayo viene siendo cuestionado en los últimos tiempos por una parte de la dirigencia y los hinchas, quienes ayer volvieron a hacerse escuchar en el momento en el que se produjo el cambio de Gastón Reniero por Nicolás Blandi.

"Siento que hay un respaldo de la comisión directiva, pero obviamente los resultados condicionan absolutamente todo. La exposición de este tema (su salida del club) te deja expuesto y que el hincha esté irritable. Nosotros no tenemos que entrar en la locura mediática y de la gente porque hay que estar fríos", agregó.

El uruguayo reconoció también que el tema sobre su despido es algo que alcanza a los jugadores al indicar que "genera presión o algo extra que puede afectarlos. Nosotros tenemos que estar en calma y trasladarle confianza".

Prioridad

Más allá de ser consciente de su situación, Aguirre expresó que su mente está concentrada en estos momentos en la serie ante Lanús por los octavos de final de la Libertadores.

"Pienso sinceramente que tenemos buenas posibilidad de pasar y eso le trasmito a los jugadores. Ahora lo importante es que podamos encontrar solidez en estos días previos", puntualizó.

Al analizar a Lanús, Aguirre reconoció que "es un equipo que tiene méritos espectaculares y es muy difícil. Pero tengo una confianza total y estoy a muerte con los jugadores. Por supuesto que si nos metemos en las semifinales esto quedará en una anécdota".