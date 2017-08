Cardona: "Si él quiere la camiseta 10, se la daré"

29/08/2017 -

Boca Juniors, último campeón del fútbol argentino comenzó con el pie derecho la Superliga: ganó, goleó y gustó el pasado domingo ante Olimpo de Bahía Blanca y uno de los que no desentonó fue el mediocampista de creación Edwin Cardona.

El colombiano, que se había destacado en la previa, demostró que pudo soportar la presión de jugar en la Bombonera con la camiseta número 10 en la espalda.

Tras finalizar el encuentro ante los bahienses, Carlos Tévez visitó el vestuario y Cardona quedó impresionado con el "Apache".

"Nos saludó a todos. Es una persona maravillosa, que admiro y respeto mucho; es un gran jugador y un gran ser humano. A mí me saludó y le pedí una foto", contó el volante xeneize, que será parte de la selección cafetera en la doble fecha de Eliminatorias (ante Venezuela y Brasil).

La camiseta

Además, el colombiano afirmó que si el "Apache" vuelve, y le pide la camiseta número diez, se la dará.

"Si llega obviamente lo respetaré, y si él la quiere se la daré, pero si me dice que siga con ella me la voy a quedar. El número no me hace más ni menos; no es el que juega, el que juega es uno. Se puede jugar con el diez, el 100 ó el 20, pero es uno el que tiene que aportar al equipo y dar todo en la cancha".

Por último, se refirió al rendimiento de Boca Juniors: "El equipo ha encontrado una idea de juego en este tiempo que llevo. Me siento muy cómodo, parece que llevara mucho tiempo jugando con ellos. Estoy muy contento acá y dando lo mejor para mi equipo. Dios quiera que sigamos así, pero esto apenas está empezando", cerró. l