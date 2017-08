Gago fue cauto con el tema Tévez

Fotos MOMENTO Fernando Gago atraviesa un gran presente, siendo el motor del funcionamiento del equipo de Guillermo

El mediocampista de Boca, Fernando Gago afirmó ayer que habló personalmente con Carlos Tévez, pero no sabe "qué pasará con su futuro", al referirse a la presencia en la Bombonera del delantero que se desempeña en el Shanghai Shenhua que milita en la Superliga del fútbol chino y que podría retornar a fin de año al "Xeneize".

"El hincha siempre me demuestra su cariño a pesar de que algunos no estén contentos con mi decisión. Me pone muy feliz saber que la gente me quiere. Y yo a ellos también. Si bien es difícil que pueda regresar, el afecto y el cariño que los hinchas me dan en todo momento me hace dudar cada vez más", había admitido Tévez, tras visitar el domingo la Bombonera

Además el capitán del equipo auriazul ponderó la actualidad del atacante Cristian Pavón: "Éste va a ser el campeonato que lo consagrará como jugador de fútbol, para mí va a ser de selección", admitió, en declaraciones al programa Closs Continental-AM 590.

Sobre su actualidad, el jugador de 31 años confesó que "hoy por hoy" empezó a "divertirse" jugando al fútbol, y eso es lo que lo "motiva".

Respecto al desempeño del equipo que comanda el técnico Guillermo Barros Schelotto, señaló: "Sabemos que vamos a correr riesgos, por la idea de juego que tenemos".

Además, el volante entiende que el colombiano Barrios es esencial para que los demás puedan lucirse. "Wilmar nos hizo muy bien a Pablo (Pérez) y a mí, le costó un tiempo entrar en ritmo, pero ahora lo está haciendo muy bien, recupera mucho y nos facilita las cosas a los demás".

Por último, se mostró esperanzado de que en algún momento sea convocado nuevamente a integrar el seleccionado nacional: "Volver a la selección, para mí, sería cerrar la etapa de la última lesión".