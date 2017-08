Partidos de maxibásquet en cancha de Coronel Borges

29/08/2017 -

Dos partidos abrirán esta noche una nueva fecha del Torneo Anual de maxibásquet que organiza la Afab.

En cancha de Coronel Borges, se enfrentarán Sportivo Colón y Veteranos, mientras que a las 21.45 lo harán Huracán y Red Star Isdyr.

El jueves se jugarán otros dos partidos en Borges. A las 20.15 jugarán Huracán BF y Huracán Isdyr, en tanto que a las 21.45 se medirán Huaico Hondo y Red Star.

El sábado 2 de septiembre se cumplirá la siguiente programación en cancha de Defensores del Sud: 12.30, Locas x el Básquet vs. Almirante Brown; 14.15, Quimilí vs. Belgrano; 15.30, Villa Mercerdes vs. Locas x el Básquet, 16.45, Quimilí vs. Central Córdoba.