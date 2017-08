El próximo lunes 4 de septiembre comenzará el Torneo Clausura

29/08/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para el próximo lunes 4 de septiembre el inicio del Torneo Clausura, que se jugará en todas las categorías.

La primera jornada contempla partidos de divisiones inferiores, de acuerdo con la siguiente programación: Belgrano vs. Red Star, en Infantiles y Juveniles; Nicolás Avellaneda vs. Sportivo Colón, en Infantiles y Juveniles; Quimsa vs. Tiro Federal, en Infantiles y Juveniles; Independiente vs. Jorge Newbery, en Infantiles y Juveniles.

El martes 5 continuará la primera fecha con estos partidos: Juventud vs. Huracán, en Infantiles y Juveniles; Olímpico vs. Lawn Tennis, en Infantiles y Juveniles; Normal Banda vs. Belgrano B, en Infantiles; Independiente vs. Newbery, en Cadetes y Mayores.