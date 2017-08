Un reconocido médico fue encontrado sin vida en su domicilio

Fotos INVESTIGACIÓN. La víctima fue descubierta en su domicilio. No descartan que se trate de una muerte natural, pero le realizarán la autopsia.

FERNÁNDEZ, Robles (C) Un médico que cumplía con su profesión en los consultorios externos del hospital local y en su consultorio particular, en su domicilio de Libertad esquina 9 de Julio, frente a plaza Mitre, fue encontrado sin vida en su dormitorio ayer a la tarde. Se trata del Dr. Jorge Alberto Ahuad, quien fue visto por última vez el día viernes. Desde entonces no atendía el teléfono ni había abierto su consultorio.

Por ello, ayer a la mañana, los vecinos extrañados de esta situación y el fuerte olor en el lugar, dieron aviso a su hermana Mirta, quien se trasladó a la vivienda y con efectivos de la Seccional 35 abrieron la casa y encontraron al profesional en su dormitorio, acostado, vestido en piyama, sin vida.En la mesa de luz la policía encontró el teléfono celular y varias llaves, entre ellas las de sus dos autos, guardados en el garaje que comunica hacia calle 9 de Julio.

La Justicia interviniente dispuso que el cuerpo sea remitido a la morgue judicial, a fin de practicarle la autopsia correspondiente, aunque no descartan que se haya tratado de una muerte natural.