Varios funcionarios dejaron el gobierno de Guatemala

Fotos RECLAMO. Muchos ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles a pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales.

29/08/2017 -

GUATEMALA. Al menos ocho altos funcionarios abandonaron el Gobierno del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tras la crisis generada por la decisión del mandatario de expulsar del país a Iván Velásquez, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

Los primeros en abandonar los puestos por destitución fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y el vicecanciller, Carlos Ramiro Martínez.

No se revelaron los motivos de la destitución, pero se atribuye a que los funcionarios no estuvieron de acuerdo con la decisión del mandatario de declarar persona no grata al abogado colombiano y expulsarlo "de inmediato".

Pese a que el presidente ratificó su postura, la expulsión se suspendió por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, que amparó provisionalmente a Velázquez, y convocó a una audiencia.

A la remoción de los dos diplomáticos siguió la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, y la de sus viceministros Edgar Rolando González, Adrián Estuardo Chávez y Juan Carlos Verdugo. También renunció el coordinador del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal (Infom), Enrique Godoy.

La última renuncia ha sido la de la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana María Diéguez.