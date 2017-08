El Gobierno entregó casas en el Tramo 16

29/08/2017 -

El Gobierno provincial concretó una nueva entrega del programa Viviendas Sociales. Esta vez, en el Tramo 16 (Dpto. Banda), con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai.

Las casas, amuebladas, fueron construidas por la ONG "Trabajando por el futuro" a cargo de Mariela Banco.

Natalia Godoy junto a su esposo Ángel Navarrete y sus dos hijos Héctor y Ángel, señalaron: "Es una bendición de Dios. Ahora mis hijos podrán crecer de la mejor manera".

Roberto Bernardo Acosta que vivirá en un hogar digno junto a sus hijos Oriana Nicole y Mercedes Trinidad, contó: "Vivía en un rancho y padecía por situaciones muy difíciles como las inundaciones. Hoy todo es alegría".

Valeria Carabajal junto a su esposo Juan Alberto Pérez y sus tres hijos Juan, Valeria y Marcelo, confesaron: "Estamos felices gracias a Dios y a la Virgen por bendecirnos con una casa digna".

Bruno Humberto Medina, que recibió su nuevo hogar con su esposa Cristina Abdala y su hija Jennifer, dijo: "Estoy muy agradecido con la vida. Antes vivía en malas condiciones, hoy todo es alegría".

Mabel Rea vivirá con sus cuatro hijos Juan, Santiago, José, y Pablo, en la flamante casa: "Estoy muy feliz, necesitábamos tener una casa, el temporal afectó mi vivienda y no teníamos dónde vivir".

Niccolai transmitió el afectuoso saludo de la gobernadora Claudia de Zamora y del senador Gerardo Zamora. "Este programa está destinado a quienes no pueden por sus propios medios construir una casa, pero merecen y necesitan dignificarse junto con todo el grupo familiar. Seguiremos trabajando, no descansaremos hasta que no quede ninguna vivienda precaria en todo el territorio provincial", dijo Niccolai.