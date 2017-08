Ray Liotta es un policía corrupto de tenerle miedo

29/08/2017 -

La presencia de Ray Liotta intimida. A sus 61 años, el actor de Hollywood es conocido por haber interpretado a célebres criminales ("Uno de los nuestros"), víctimas de psicópatas ("Hannibal") y todo tipo de policías ("Narc", "Cop Land").

Ahora, se mete en la piel de un policía corrupto en "Shades of Blue", serie en la que Jennifer López lo acompaña. En una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló de Woz o Matt Wozniak, el antihéroe de moral flexible que, con tal de proteger a los suyos y a su distrito, miente, cobra sobornos y cruza los límites de la legalidad.

¿Adónde veremos a tu personaje Woz?

Al final de la última temporada yo me entregué al FBI, para que Harlee (Jennifer López), no tuviera que hacerlo. Yo me hice responsable de algo que pasó. Y el agente del FBI que me quería atrapar desde el principio, me dice que, para salvar a mi equipo y evitar que vayan a prisión, hay algo en particular que quiere que le haga a alguien.

¿Aceptas?

No tengo alternativa, porque quiero salvarlos a todos. Pero al mismo tiempo, estoy enojado con Harlee, por delatarme, y no haber venido a hablar conmigo, porque yo hubiese encontrado la manera de solucionarlo. Estoy enojado, pero luego está eso de que tengo que encontrar a un tipo peligroso y hacerle algo, algo que el FBI quiere que le haga. Entonces, luego él se viene en contra nuestro, mío y de Harlee, de una manera brutal y despiadada.