La bisexualidad y la brutalidad reflejadas en una sola persona

29/08/2017 -

¿Dirías que Woz es un hombre diferente en esta temporada?

No, está más aliviado. Lo que me pesa y el gran secreto de ser bisexual, que yo ni siquiera lo veo como bisexual, a mí me gusta verlo como alguien que tiene fuertes apetitos y no sé si eso es esquivar el bulto, pero así es como lo veo. Eso sale a la luz y eso realmente le pesa. Porque alguien que no me quiere revela el secreto y mi esposa me abandona, de modo que, personalmente, emocionalmente, estoy destrozado. Hay un hombre malvado haciendo cosas feas a mi familia, y mi personaje es el tipo de persona que "si te metes conmigo yo te la voy a devolver con el doble de fuerza".

En tu opinión personal, ¿Woz es un buen hombre?

Es un buen hombre que hace algunas cosas malas. Es un tipo con el que te podrías sentar a tomar una cerveza y sentirte cómodo, pero si le haces algo malo o algo que lo enoja, es muy rápido con la pistola, con los puños. Es un hombre de la calle.