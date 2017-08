La lealtad entre un agente de moral flexible y una detective delatora

29/08/2017 -

La relación entre Woz y Harlee es complicada porque la verdad salió a la luz.

Pasa un tiempo hasta que Harlee y yo nos reconciliamos. Ella me había delatado y se sentía culpable, y yo me imaginaba que ella era la delatora, al punto de llegar a apuntar con una pistola a alguien que se supone que yo quiero mucho. Luego, por una serie de incidentes, comenzamos a amigarnos. Todo el equipo se une, porque se había fragmentado debido a un trabajo que habíamos hecho y que salió mal. Pero cuando pienso que nos estamos volviendo a unir, dos de ellos deciden que ya no quieren vivir ese tipo de vida porque lo que yo hago es demasiado intenso y va más allá de lo que podría considerarse indebido así que se van y se involucran con gente que se mete en serios problemas. Y la única manera en la que pueden salir de esos problemas es volver a mí, y por supuesto yo los acepto porque para mí son mi familia. Mi hija se había suicidado y mi hijo es baleado en este episodio, así que eso me impulsa a querer atrapar a quien le disparó.