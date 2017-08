Francia despidió a Mireille Darc, su ícono sexual y ex pareja del galán Alain Delon

29/08/2017 -

La modelo y actriz francesa Mireille Darc, recordada por su labor en el cine francés en las décadas del 60 y 70, dirigida por cineastas notables y figura junto a actores como Jean Paul Belmondo y Alain Delon, murió a los 79 años. Dotada de una singular belleza, Darc comenzó su carrera en el cine de su país de la década del 60, y participó en más de medio centenar de largometrajes, y en los últimos tiempos en series y diversas producciones para la televisión francesa. Sin ocupar en su carrera un papel protagónico, participó en largometrajes dirigidos por el nuevaolista Jean-Luc Godard como "Week End". Entre sus actuaciones se destacan también las de "Ella no bebe, no fuma, no se droga, pero...", "La señorita de Pekín", "Balazos en la cama", y "Alto, rubio y con un zapato negro" y su secuela y "No hay humo sin fuego". Apareció en numerosos filmes junto a Delon, con el que convivió por una década y media, en "L’Homme pressé", "Pouic-Pouic", "Los alegres vividores", "Muerte de un corrupto", "Los traidores" y "Borsalino". Comenzada la década de 1980 su carrera fue interrumpida por una cirugía a corazón abierto después de un accidente automovilístico. También llegó su separación de Delon después de quince años juntos, y abandonó su carrera cinematográfica.