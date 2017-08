Araceli está que arde, pero no se sabe contra quién

29/08/2017 -

Araceli González (50) está en una etapa de verborragia pura. A comienzos de agosto, la actriz llamó por teléfono a Jorge Rial (55) y realizó polémicas declaraciones en "Intrusos" (América, a las 13). Y ahora, cuando parecía que todo estaba en calma, volvió a la carga.

A saber: la protagonista de la obra teatral "Los puentes de Madison", que se presenta en el Paseo La Plaza (Buenos Aires), está enfrentada con Griselda Siciliani (39). Su colega habló sobre su marido, Fabián Mazzei (51), y dio a entender que no lo contrataban en Pol-ka porque era mal actor. Entonces comenzó una batalla aún sin final a la vista.

Crueldad

Sin revelar el protagonista de los mensajes, Araceli tuiteó fuerte.

"Cruel: que goza de hacer sufrir a los demás. Que le gusta hacer daño. ¿Una persona que se burla de alguien qué es? ¿Cruel? Sólo para entendidos", escribió en la red social de Twitter.

No fue el único mensaje. Hubo cinco más. "Cuidate. No dejes pasar lo que te hace mal. Sé cuidadoso. En algún momento todo cambia y te quedás solo. Podemos fingir, pero te mentís. #Lucidez", continuó. Y agregó: "Que algunas veces calles no te hace estúpido. Te hace inteligente. Elegí sólo las batallas que valen la pena. ¡No gastes energía! ¡Es tuya! #Valiosa".

Ficción y realidad

Luego, la actriz escribió su punto de vista sobre la diferencia que existe para ella entre lo que pasa en la televisión y lo que ocurre en la vida real.

"La mirada del otro: en la moda si no comés y estás muy flaca, sos increíble. En la vida, estás enferma. Deberías notar la diferencia. Si en la TV hablás y sos cruel y bromeás a alguien, sos cool, canchero y divertido. En la vida: fea persona".

Y, para darle un cierre a su catarata de tuits, resumió: "Cuidar al otro habla muy bien de vos. Te diferencia, te hace humano, inteligente, confiable. Te para en otro lugar. Te hace bella persona".