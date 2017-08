Siciliani tuvo un romance con Castro

29/08/2017 -

Griselda Siciliani estuvo en el programa de Susana Giménez para participar del sketch "La empleada pública" junto a la diva y Antonio Gasalla. La protagonista del musical "Sugar", el éxito teatral de la calle Corrientes habló de sus relaciones, su presente sentimental y hasta reconoció un romance retro con uno de los galanes más deseados por las mujeres: Luciano Castro.

"Para qué vamos a nombrarlo. Está casado, tiene una familia hermosa. Fue antes, éramos muy jóvenes. Sí, los músculos son de verdad. No quiero hablar porque no le gusta, es ermitaño. Lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, tampoco es que fuimos novios", detalló Griselda sobre el affaire con el marido de Sabrina Rojas.

Además, Siciliani habló de la foto completamente desnuda que publicó recientemente en Instagram. "Yo subiría más, no lo hago porque algunos se escandalizan. Hay que disfrutar más del cuerpo. Todo el mundo se saca fotos así, no sé por qué a mí me hacen tanto problema", redobló la apuesta la sensual actriz.