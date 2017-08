Cayetina sufrió un espantoso acoso callejero

29/08/2017 -

La violencia contra las mujeres en todas sus formas es, de un tiempo a esta parte, uno de los principales flagelos que sufre la Argentina, agravado por el alarmante incremento de los casos de femicidio. Una preocupación de la que tampoco están exentas las famosas, como el caso de Julieta Cayetina Cajg, quien relató lo que le tocó vivir al sacar a pasear a su perro por el barrio.

"Viví algo horrible. Bajé a pasear a mi perro a la medianoche, se me acerca un pibe y me saluda. Al instante, se tira sobre mi cuerpo. Pensé que iba a sacarme el celular que tenía en el bolsillo, pero me agarró la vagina y me dijo cosas espantosas, sobre todo lo que me haría", expresó.

"Se fue mirándome con una sonrisa, no pude reaccionar, me quedé temblando, me arrepiento de no haberle dicho de todo. De no haberlo pu... a los gritos por la calle", agregó.

"La sensación de inferioridad a la que nos quieren someter. No quiero tener miedo de sacar a mi perro, quiero que nos dejen tranquilas!!!", concluyó su angustiante descargo a través de su cuenta de Twitter.