Bailan bajo el temporal desafiando al huracán Harvey

Hoy 15:02 -

Deandre Wilson es un joven de la ciudad estadounidense de Austin, en Texas, decidió contagiar su optimismo en las redes sociales al publicar un video donde se lo ve bailando en plena calle, mientras el huracán Harvey azotaba Estados Unidos.

Su posteo fue un 'rayo de luz' para muchos internautas que se encontraban asustados por las inclemencias del clima, informa el portal Mashable.

Muchos usuarios tomaron su ejemplo y compartieron sus videos bailando bajo el agua, lo que llevó a una verdadera batalla de bailes en Internet.

Deandre Wilson es un joven de la ciudad estadounidense de Austin, en Texas, decidió contagiar su optimismo en las redes sociales al publicar un video donde se lo ve bailando en plena calle, mientras el huracán Harvey azotaba Estados Unidos.



Su posteo fue un 'rayo de luz' para muchos internautas que se encontraban asustados por las inclemencias del clima, informa el portal Mashable.



Muchos usuarios tomaron su ejemplo y compartieron sus videos bailando bajo el agua, lo que llevó a una verdadera batalla de bailes en Internet.

TELL YO COUSIN ITS ON!!!!! DOUBLE OR NOTHING!! pic.twitter.com/qiYaTG57Lv