Insultó a sus alumnos por no ir a clases sin saber que era un curso online

Hoy 16:27 -

A través de las redes sociales, tomó público conocimiento un curioso episodio protagonizado por un profesor de una institución aún no determinada: el individuo insultó a todos sus alumnos por no ir a clases, pero luego pidió disculpas al enterarse de que era online.

“Hoy fue el primer día de clases y ninguno apareció. Si esta es la forma en la que van a actuar durante todo el semestre, siéntanse libres de abandonar el curso”, escribió el docente en un e-mail para todos sus alumnos.

Solo 10 minutos después, tuvo que retractarse: “Acabo de darme cuenta que el curso es online. No es necesario que los alumnos estén presentes. Me disculpo por el agresivo e-mail que envié. No soy un estúpido, lo aseguro. Por favor, olvídenlo”.

De más está decir que no faltó el gracioso que hizo una captura de pantalla y lo publicó en sus redes sociales, aunque tuvo el cuidado suficiente como para no publicar la dirección de e-mail del profesor.