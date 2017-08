Claudia de Zamora: "Esto es para un mejor futuro para nuestros hijos"

Hoy 18:49 -

La Dra. Claudia de Zamora expresó “estoy muy feliz de estar en la ciudad de La Banda, para quienes no lo saben yo soy bandeña, y lo seguiré siendo siempre. Estoy contenta de estar en esta escuela histórica, realmente un icono de la ciudad como lo es la “Escuela Mariano Moreno””.

Y agregó: “Estoy feliz porque la he recorrido y no he dejado de sorprenderme en cada una de las aulas y de los distintos espacios que hoy tienen para compartir todos”. Aseguró que todo esto significa “sin lugar a dudas un paso más en ese anhelo que tenemos todos de un mejor futuro para nuestros niños, para esos niños que hoy se encuentran aquí estudiando y aprendiendo”.

Resaltó que todas las semanas “estamos inaugurando establecimientos educativos a lo largo y a lo ancho de la provincia, con lo cual inaugurar un establecimiento significa que inmediatamente estamos comenzando otra obra más, no solo obras nuevas sino también de refacción, ampliación, de mejoras a lo largo y a lo ancho de la provincia y así vamos a seguir haciéndolo. Ustedes, hoy más que nadie pueden dar fe, que allá casi tres años y medio le prometíamos realizar esta obra hermosísima de la cual hoy están disfrutando. Realmente esa promesa se hizo realidad”.

La Gobernadora también destacó “la importancia, la magnitud, de esta obra que hoy estamos inaugurando. Así lo estamos realizando en distintos lugares, no solamente en Ciudad capital y en La Banda sino también en el interior de la provincia, donde esta puesta permanentemente nuestra mirada. En el interior provincial es uno de los lugares donde más ha crecido el sistema educativo”, señaló.

“Pero esta obra, como tantas otras, la hemos realizado dentro de ese marco presupuestario. En la mayoría de las provincias argentinas, saben que la situación económica en el área de la educación no es la más favorable y nosotros en este año 2017, hemos previsto en el presupuesto 38% más de lo que habíamos previsto en materia educativa en el año 2016. Esto es muy importante y debemos valorarlo porque no solo significa que vamos a poder cumplir muchas metas que nos hemos propuesto sino también porque simboliza, que es lo que somos capaces de hacer los santiagueños cuando se administran de manera responsable los recursos, cuando tenemos nuestras cuentas saneadas, y así venimos creciendo de manera sostenida todos estos años y principalmente en cuestiones que son irrenunciables como lo es la educación”.

También la Dra. Claudia de Zamora se refirió al crecimiento del “sistema educativo” como “capacitar y ampliar la oferta educativa en calidad”, la “cantidad de alumnos que se han incorporado al sistema” y “algo sin precedentes en la historia de la docencia santiagueña, la cantidad de cargos docentes y horas cátedras que se han incorporado a las filas de la docencia santiagueña, y con esto hemos llegado con la educación a donde no había educación”.

Asimismo, destacó como uno de los logros muy importantes “que los docentes más que nadie lo saben, es que del año 2005 a esta parte, todos los docentes ingresan a sus cargos por estricto orden de mérito y ya no necesitan de un aval político para acceder a un cargo dentro de la docencia santiagueña”.

Hizo referencia además en el equipamiento nuevo “en tecnología a través de la fibra óptica provincial que ya tenemos en toda la provincia, y ahora aspiramos a que todos los establecimientos cuenten con internet banda ancha y que todas las escuelas de la provincia estén conectadas. Con cada paso que demos para una mejor educación esto significara siempre una inversión invalorable”.

La Gobernadora agregó “hace muy poco tiempo, inaugurando ese edificio tan moderno que va a beneficiar a todos los docentes de la provincia como lo es el Consejo General de Educación, yo decía, miremos la historia, allá por mediados del siglo XIX un Santiago del Estero en donde solo existían cuatro escuelas y de allí todo el largo camino recorrido hasta nuestros días, y hoy mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro e imaginarnos también todo lo que podemos hacer juntos, si trabajamos en esta materia que es irrenunciable como lo es la educación y sobretodo lo hacemos en un clima de diálogo, de compromiso y de paz social”.

Por último, dijo: “Quiero dejar inaugurada formalmente esta escuela y desearle, a todos ustedes que tengan aquí el mayor de los éxitos. Es una obra para todos ustedes y así también, por supuesto, pedirle que la cuiden. Que cuiden esta escuela, porque de nuestra parte, ya hicimos, cumplimos con esa palabra empeñada, y ahora depende pura y exclusivamente de ustedes, que la cuiden y la mantengan”.