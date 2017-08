El sábado continúa el Torneo Amistad en UPCN

Hoy 21:15 - El Torneo Amistad “Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Capital” que organiza la Súper Liga Infantil continuará el sábado con la cuarta fecha, que tendrá el siguiente orden: Categoría 2003/2004: 10, Escuela Los Quiroga vs. Escuela Orlando Leiva; 10.30, Escuela Pablo VI vs. Los Kukys; 11, El Potrerito vs. La Loma; 11.35, Estrella del Norte vs. Estrella del Norte Oliva; 12.05, Unión Solís vs. Estrella del Norte Oliva B. Categoría 2005/2006: 10, Pino Urquiza vs. Unión Solís; 10.35, El Potrerito vs. La Loma; 11.05, Pablo VI vs. Los Kukys; 11.35, Estrella del Norte vs. Estrella del Norte Oliva; 12.05, Los Quiroga vs. Orlando Leiva. Categoría 2007/2008: 10, Pablo VI vs. Los Kukys; 10.35, Escuela Los Quiroga vs. Escuela Orlando Leiva; 11.05, Escuela Estrella del Norte vs. Escuela del Norte Oliva; 11.35, Escuela Unión Solís vs. Escuela Estudiantes; 12.05, Escuela El Potrerito vs. Escuela La Loma. Categoría 2009/2010: 10,30, Escuela Estudiantes vs. Escuela Estrella del Norte; 11.05, Escuela Orlando Leiva vs. Escuela La Loma; 11.35, Escuela Del Norte E. Oliva vs. Escuela Unión Solís; 12.05, Escuela Los Quiroga vs. Escuela Pino Urquiza.