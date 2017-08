Estudiantes consiguió dos victorias y dos empates ante Güemes

Hoy 21:23 - Es tudi ant e s hi - zo prevalecer su localía y terminó invicto el pasado sábado en sus cruces ante Güemes, correspondientes a la cuarta fecha de la etapa Clausura del Torneo Anual “Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora”, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. “Estuky” se impuso en Sexta (1-0) y en Novena (2-1) mientras que hubo empates en Séptima (0-0) y Octava (1-1). Los resultados de la fecha fueron los siguientes: Sexta: Banfield 0, Central Argentino 0; Villa Unión 0, Instituto Santiago 1; Almirante Brown 1, Mitre Amarillo 2; Yanda 1, Agua y Energía 3; Sarmiento, Central Córdoba (no se jugó); Vélez 5, Independiente (B) 0; Sportivo Fernández 1, Defensores de Forres 1; Mitre Negro 0, Unión Santiago 0; Unión (B) 1; Independiente (F) 0; Estudiantes 1, Güemes 0; Comercio 3, Clodomira 2.S éptima: Banfield 2, Central Argentino 2; Villa Unión 1, Instituto Santiago 2; Almirante Brown 0, Mitre Amarillo 2; Yanda 1, Agua y Energía 1; Sarmiento 1, Central Córdoba 0; Vélez 4, Independiente (B) 0; Sportivo Fernández 1, Defensores de Forres 1; Mitre Negro 0, Unión Santiago 3; Unión (B) 1; Independiente (F) 2; Estudiantes 0, Güemes 0; Comercio 1, Clodomira 0.O ctava: Banfield 0, Central Argentino 1; Villa Unión 1, Instituto Santiago 2; Almirante Brown 0, Mitre Amarillo 1; Yanda 0, Agua y Energía 1; Sarmiento 1, Central Córdoba 1; Vélez 1, Independiente (B) 0; Sportivo Fernández 0, Defensores de Forres 0; Mitre Negro 1, Unión Santiago 0; Unión (B) 0; Independiente (F) 0; Estudiantes 1, Güemes 1; Comercio 1, Clodomira 0.Novena: Banfield 0, Central Argentino 0; Villa Unión 0, Instituto Santiago 1; Almirante Brown 0, Mitre Amarillo 3; Yanda 0, Agua y Energía 2; Sarmiento 1, Central Córdoba 1; Vélez 6, Independiente (B) 1; Sportivo Fernández 1, Defensores de Forres 1; Mitre Negro 1, Unión Santiago 2; Unión (B) 0; Independiente (F) 0; Estudiantes 2, Güemes 1; Comercio 1, Clodomira 0. El próximo sábado se disputará la quinta fecha. La sexta comenzará a las 8.30, con 30 minutos de tolerancia. El programa es el siguiente: Agua y Energía vs. Sarmiento (en Sarmiento), Mitre Amarillo vs. Yanda (en banco Provincia), Instituto Santiago vs. Almirante Brown (en Copse), Central Argentino vs. Villa Unión, Independiente de Fernández vs. Estudiantes, Unión Santiago vs. Unión de Beltrán, Defensores de Forres vs. Mitre Negro, Independiente de Beltrán vs. Sportivo Fernández, Comercio vs. Vélez Sársfield y Güemes vs. Central Córdoba (Interzonal).