Exequiel Zeballos está cumpliendo su sueño: Boca y la selección

Hoy 21:28 - Con tan sólo 15 años ya está en el lugar que siempre soñó. Exequiel Zeballos disfruta como un niño, en realidad todavía lo es, este presente que está viviendo. Goleador de la Octava División de Boca Juniors, el club de sus amores, con 15 tantos en 19 fechas, fue convocado a la preselección nacional Sub15. Pero a pesar de que recién está arrancando su carrera futbolística, tiene una historia detrás de mucho sacrificio, que arrancó cuando tenía 4 años y comenzó a entrenar en la escuelita de fútbol de Sarmiento de La Banda, su ciudad natal y el otro equipo que lleva en su corazón, que dirige René Ruiz. “Palacio” fue el apodo que le puso su profe “Pinino”, por su velocidad y desequilibrio, similar al de Rodrigo. Y a pesar de no ser un centrodelantero de área, siempre se caracterizó por hacer muchos goles. A los 7 años jugó su primer torneo interprovincial en Sunchales, para Los Dorados de Termas. Fue refuerzo en varias oportunidades para la escuela de Jorge Donis y en uno de esos tantos viajes lo observó Diego Mazzilli, captador de talentos de Boca, y puso las fichas en él. Exequiel también jugó para las escuelitas bandeñas Juan Felipe Ibarra, “Bio” Torres y El Paraíso, su barrio, en el potrero donde jugaba con sus amigos. En Boca arrancó de abajo y se supo ganar un lugar. Desde al año pasado, cuando jugaba en novena, se instaló en la pensión de Casa Amarilla y ahora deslumbra a todos con su talento y sus goles. Hace poco le empató a River sobre la hora, de visitante, y repercutió en medios nacionales como ESPN y Olé. Algo que volvió a suceder cuando le convirtió tres goles a Estudiantes. “Estoy feliz de tener esta oportunidad y de que me estén pasando estas cosas. Todo es para mi familia, que sé que están orgullosos de mí”, le contó Exequiel a EL SEMILLERO. El delantero disfruta el doble porque es hincha de Boca. “Es lo más lindo que hay estar en el club del cual soy hincha, al igual que toda mi familia”, reveló. La selección también es algo que lo llena de orgullo. “También estoy contento por estar practicando con la preselección nacional Sub15. La primera vez que me citaron fue el 10 de julio. Jugar en la selección es estar en el lugar donde muchos chicos quieren estar. Estoy haciendo un sacrificio muy grande y estoy contento por todo esto”, manifestó quien además se dio el gran gusto de sacarse una foto junto a su ídolo, Juan Román Riquelme, en Ezeiza. “Mi objetivo ahora es salir campeón con la Octava de Boca. Y si quedo en la selección para jugar el Sudamericano, tratar de ganarlo también. Después se verá qué es lo que viene, pero ahora solamente pienso en salir campeón con Boca y seguir en la selección”, concluyó.