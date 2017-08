La quinta fecha tiene hoy un capítulo saliente

Hoy 21:32 - La Comisión Provincial de Mini Básquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que en la jornada de hoy se desarrollará de manera íntegra la quinta fecha el Torneo denominado “Agustín Emanuel Jaimes”. En este sentido, serán varios los cotejos que se pondrán en disputa en las diferentes categorías y en varios horarios. De acuerdo con lo confirmado por la organización, estos serán los cotejos: Huracán vs. Belgrano (a las 19 en U 13). Red Star vs. Normal Banda (a las 18, 19 y 20). Olímpico vs. Contadores BBC (a las 19.30 en U 13). Mañana: Jorge Newbery vs. Villa Mercedes (a las 19 en U 13). Spor t ivo Colón vs . Lawn Tennis (a las 20.30 en U 13). Tiro Federal vs. Atamisqui BBC (suspendido). Avellaneda vs. Independiente (18.30, 19.30 y 20.30). El viernes: Quimsa vs. Juventud (a las 19.30 en U 13). Resultados del sábado Estos fueron los resultados que se registraron en el marco de la cuarta fecha del campeonato, el pasado sábado. Contadores 23, Red Star 43. Normal Banda 40, Huracán BBC 28. Quimsa 71, Nicolás Avellaneda 25. Independiente BBC 30, Tiro Federal 19. Atamisqui BBC 46, Colón 44. Jorge Newbery 28, Santiago Lawn Tennis Club 12.