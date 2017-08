Encuentros de rugby en Salta

Hoy 21:38 - El rugby Infantil de Santiago del Estero participó con creces el pasado fin de semana de varios encuentros en la provincia de Salta, en donde disfrutaron de los juegos y de la camaradería de los equipos anfitriones. También los chicos de Santiago Rugby, Old Lions y Santiago Lawn Tennis Club, pudieron acceder a ver el juego de Los Pumas ante Sudáfrica por el Rugby Championship, como corolario de un fin de semana a puro con el deporte de la ovalada. En el caso de los chicos de Santiago Rugby, la delegación estuvo compuesta por 230 personas, entre jugadores de infantiles, entrenadores, managers y padres que acompañaron a los chicos. La delegación de Avenida Núñez de Prado (N) fue recibida por el club Tiro Federal de Salta, y la gente fue alojada en sus casas. El pasado sábado, la división Menores de 14 años participó del Encuentro ‘Nano’ Salim en la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta, junto a los equipos de la vecina provincia, y a donde se llegó también una delegación de jugadores de Old Lions y de Santiago Lawn Tennis Club. En tanto que en Menores de 13 años, los chicos de Santiago Rugby, Old Lions y Lawn Tennis participaron del Encuentro ‘Polo’ Córdoba en la cancha de Tigres. Menores de 6 años En tanto que las divisiones Menores de 6 hasta 12 años de Santiago Rugby se sumaron al Encuentro que se desarrolló en la cancha de Tiro Federal de Salta. Por su parte, la gente de Old Lions Rugby Club, que asistió a Salta con una delegación de 236 personas, entre jugadores, dirigentes y manager, fue a disfrutar del Encuentro en estas mismas edades, pero en el club Universitario de Salta. El coordinador del bloque infantil de Santiago Rugby, Eduardo Garay, comentó que después del tercer tiempo todas las divisiones de Santiago Rugby, acompañados de padres entrenadores y managers fueron a ver el partido de Los Pumas ante Sudáfrica. Sin dudas que fue un viaje supermotivador para los chicos santiagueños, ya que además de jugar y divertirse con la ovalada, pudieron ver jugar a Los Pumas en donde estuvieron en cancha Juan Leguizamón y Tomás Lezana en el 15 inicial.