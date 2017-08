FÚNEBRES | 30 de Agosto de 2017

Hoy 23:38 -

Juan Ángel Noriega (Laprida)

René Fermín Cortez

Dina Leoncia Salvatierra

Franco Dael Llugdar

Rodolfo Rolando Cardozo

Jorge Alberto Auad (Fernández)

Osvaldo René Salón (Tintina)

María Selva Santillán (Tintina)

Sara Emilia Vázquez

Alejandrina del Valle Gallo

Jorge Avelino Maldonado (Forres)

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Bº Cabildo participa con dolor el fallecimiento de su socio y elevan una oración en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Eduardo Fuhr y flia., participan su fallecimiento y acompañan a toda la flia., en este momento de dolor.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Héctor Chedid y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Sara Arce de Liendo Roca y familia participan su fallecimiento y acompañan a su seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, RODOLFO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su esposa María Luisa, hijos Mavi, Isabel, Cecilia, Roli, Fernando, Luisito, h/pol; Roberto, Alan, Luis, Alejandro, nietos Carmela, Camila, Noelia, Marcos, Aldo, Wanda, Jesús, Santi, Ximena, Yesica, Daiana, Marcos, Lurdes, bisnieto Esteban, hermanos Bivi, Luciano, Anita y demás fliares, vecinos y amigos partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad. 10.30 hs. O.N.C. SEPELIO SANTIAGO.

CORTEZ, RENÉ FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su compañera Segunda Ledesma. Su madre María Jiménez; sus hijos Juan, Victor, Antonio, Graciela, Claudia, Aida y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio Parque El Descanso. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. José Cuello y flia., participan el fallecimiento de un buen vecino y amigo. Acompañando a su flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. A un buen vecino y amigo que Dios lo tenga en la Gloria. con profundo dolor participan su fallecimiento las Flias; Cuello, Merino, Gomez, Bravo, Moisés, Brandán, Moyano, Coigdarripe, Villa, Japaze y Trotta. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Stanislao Kozlowski y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Las familias de la CAFA y las catequistas de la Pquia. Nuestra Señora del Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Esperanza Grau de Vittar, sus hijos Roberto, Norma y Cacho y sus respectivas familias, despiden al apreciado Orlando, pidiendo para su familia una pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Familia Ugozzoli participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecino José Orlando y acompañan a su esposa Olga, a sus hijos Beatriz y Walter. Ruegan oraciones a su querida memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Las amigas de su sobrina Vanesa: Lourdes, Belén y Silvia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a toda su familia.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Orlando y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Manuel Osvaldo López participa con pesar el fallecimiento de su amigo canaricultor Orlando y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.

GALLO, ALEJANDRINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus hijos Polo, Pichona, Koki, Antonio, h/pol, Pascual, Luis, Marta, Nancy, nietos, bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a hs 11 en el cement. Los Flores. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/v). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LAMI, AUDINO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz eterna que no tiene fin". Su prima política Romelia y Carina Andrade participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LAMI, AUDINO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Mauricio Domínguez y Carla Noemí Achával de Domínguez, hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LLUGDAR, FRANCO DAEL (q.e.p.d.) Falleciò el 28/8/17|. Su padres Adriana Esparsa y Carlos Llugdar, sus hnos. Joaquín, Esteban, Rita, Milagros y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en cementerio El Deán dpto. Capital. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

LOBOS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Carla Numa, Anabel Arce, Adrián Alustiza y todos los compañeros de trabajo de su hija Stella de la contaduría municipal participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOBOS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. "Porque si creemos que Jesus murió y resucitó asi tambien traera Dios con Jesus a los que durmieron en el...". Compañeros y propietarios de Farmacia Belgrano La Banda, de su hijo Hector participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. María del Carmen Oberlander, Carlos Giovannini y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano y hermano político de sus amigos Pucho y Olga. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. El Centro de Jubilados y pensionados Bº Cabildo participan el fallecimiento de su socio y acompañan en el dolor a la socia Teodosia y elevan una oración en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. María Teresa M. de Alcaide y flia. acompañan a sus amigos Mirta Zully y Teresita y Dr. Dardo Heredia y demás familiares, en el dolor de la partida de su hermano Henry. Elevan oraciones por la paz de su alma.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus hijas Patricia, Claudia y su nieta Helena participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Belgrano y Alsina, sala velatoria. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su hija Marta, su hijo político Rubén y sus nietos Lucca y Geovanni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus hijos Pato, Marta, Claudia, sus nietos Belén, Lucass, Giovany, Rita, Florencia, Helena, bisnietos Rocio, Candela, Valentina, hijos políticos: Rubén, Eduardo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad a las 11.30 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su nieta Belén, Luis y sus bisnietas Rocío, Candela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hija Elina, nietos Patricia, Maria Rosa, Damián, Jimena y Daniel, bisnietos Florencia, Lourdes, Abril y Victoria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Morales.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hijo Ángel, nietos Lela, Negra, Caro y Moro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hijo Suky, hija política Silvia y nietos Gustavo, Franco, Aldana, Maximiliano, Gastón, Milagros, Rosa y Valentina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hija Bety, y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hijo Mario, hija política Karina y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hijo Sergio, hija política Sara, nieta Noelia y bisnieto Ulises, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hijo Daniel, nietos Pamela, Pino y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hijo Oscar, hija política Gochi y nietos Matías y Mayra participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hija Cristina, hijo político Felipe y nietos Nena, Nene, Joaquín y Nico, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Angel, Beatriz, Sergio, Elina, Oscar, Cristina, Daniel, Suky y Mario, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Morales.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hermana Solana Alfonsa y sobrino Marcelo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Mauricio Domínguez y Carla Noemí Achával de Domínguez, hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus hijos José y Silvia, h/pol, Carmen y Gaby, nietos Ignacio, Agostina, Cecilia y Agustín partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz a hs 15. Casa de duelo P.L. Gallo 330 Sala Nº 3. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Colegio Cristóbal Colón participa el fallecimiento de la madre de la Prof. Silvia Olivera y ruega oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Lita Ledesma y Armando Quiroga participa su fallecimiento y acompañan a su amiga Silvia y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. El Dpto. de Humanidades del Colegio Cristóbal Colón participa su fallecimiento y acompaña a la Prof. Silvia Olivera en este doloroso momento.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. "Mary, gracias por tanta bondad, generosidad, vocación de servicio y todo el amor que nos regalaste. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte ni los ángeles ni lo presente ni lo futuro". Su tía Anita, sus primos Emi, Andrea, Migui y su sobrino Miguelito participan con profundo dolor la partida de la querida "Colo Mary". Elevan oraciones por su eterno descanso en la casa del Señor.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. María del Carmen Oberlander de Giovannini y familia acompañan en estos difíciles momentos a sus amigos y compañeros Marcelo, Leo y familia por la pronta partida de su hermana María José a la Casa del Padre Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Compañeros de trabajo de su hermano Leo: José Acosta; Fany Arce; Cecilia Batule, Valeria Buenvecino, Mario Campana, Franco Carabajal, Augusto Cerusico, Palmira Cinquegrani, Alejandro Coronel, Sergio Díaz, Belén Fernández, Oscar García Juárez, Ramiro Gutiérrez, María Jiménez, Federico Mattar Caumo, Mariana Meneghini, Dora Viviana Morales Díaz, Patricia Olivera, Gastón Orso, Patricia Passarell, Ricardo Russo, Mariano Saganías, Claudia Santillán, Alejandro Scacchi, Eloy Udrizar, Ramón Uzzante participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. El Consejo de Administración, Comisión Fiscalizadora, Cuerpo Directivo y personal de los departamentos: académico, administrativo y de servicios de ASICANA participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestros alumnos Angelina, Mateo y Mía. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Que temprana fue tu partida al Reino de los cielos. Lita, Anita, Noemí Salazar, Maríana y Belén Lascano acompañan a sus padres, hermanos, hijos y demás familiares. Que Dios te reciba en tu nueva Morada. Rogamos oraciones en tu memoria,

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Mario Urquiza y María Páez participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida doctora. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. El jardín de Infantes Piecitos Traviesos participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus ex alumnos. Eleva oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. María Elena Passone y Gustavo Roldán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Leo y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. La eternidad del Alma no se mide en años sino en el amor sembrado en aquellos que amamos. Óptica Central acompaña con profundo dolor a su contador y amigo Leo Wagner y elevan una oración en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Los compañeros de su hermano Leo de la Promoción 1991, 5º PTBI del Colegio San José participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Leo y familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (Piruca)(q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida mamá que nos dejaste tan rápido como si hubiera sido un sueño que no terminamos de entender, el no tenerte hoy entre nosotros. Pero la tranquilidad es que nuestro Señor te llevo a la eternidad dándote la paz y amor ya que partiste con un sonrisa que solo Dios da. Mamá hoy habitas en una nueva morada luz y desde ese hogar sentimos que nos irradias tu fuerza protectora, tu seguridad empuje y valor que supiste transmitirnos en cada gesto y acción y ejemplo. Por ese amor siempre presente perdurable que derramaste en nosotros tus hijos: María Eugenia, Ernesto y Antonio, tus nietos, hijos políticos, hermanos, amigos y vecinos queremos sentirte una vez mas unidos en oración , al cumplir un mes de tu partida, compartiendo la misa en la parroquia San José de Belgrano hoy a las 20 hs.

REVAINERA VDA. DE DÍAZ, BRÍGIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/10|. Madre querida, hoy hace siete años que te fuiste al reino celestial. Sé que estás junto a nuestros hermanos Chochi y Pirucho. Siempre te vamos a estar agradecidos por haber sido la mejor madre del mundo. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos y nietos que nunca te olvidarán. Pocho y familia, Domingo y familia, Coco y familia, Valle y Mariano, Fredy y familia, Carolina y familia invitan a la misa hoy a las 20 en la Capilla Santa Rosa de Lima, Bº 8 de Abril.

RIVAS, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (BATATA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. "Al mejor gladiador se le cae la espada, pero tú luchaste hasta el final de la vida". Su hermano Juanca ( Mono) su hermana política Mónica (Yenni), sus sobrinos Carlos Andrés, Sebastián, Luciana, Camila y Juan Ignacio, sobrinos nietos Natahan, Ambar, Jazmín, y Alma, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (Batata) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Hijo perdóname por seguir llorando por ti, sé que no me basta el recuerdo, te llamo y ya no hay respuesta, ya no estás, te he perdido, solo me han quedado fotografías de ti y lo que siempre me decías nunca más escucharé, "por favor, a ser fuertes" como tú lo eras, ven baja un momento para oír lo que tú siempre sabías decirme. Porque siento que no bastará el recuerdo pues ahora quisiera tu regreso, me haces mucha falta hijo querido. Tu mamá Cristina Villalba, tus hermanos Juan Carlos y Hernán. Se agradece el acompañamiento de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

PANUCCI YANIVELLI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Su prima hermana Susana Neme y familia acompañan a su familia en este dolor.

PANUCCI YANIVELLI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Sus amigos y ex compañeros de trabajo participan con profundo dolor su inesperada partida.

RAMÍREZ, ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Florentina Díaz de Domínguez e Ilda Diaz, ex compañeras de la Esc. 150 Andrés Ferreyra acompañan a todas su familia en este triste momento y ruegan que la misericordia y la luz de Jesús los acompañen siempre.

ROMERO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Sus sobrinos José, Cristina y Josecito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su cuñado Chicho y sus sobrinos Betty, Walter, Alejandra, José y sobrina política Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ATÍA, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Descansa eternamente en los brazos del Señor. Sus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

LÓPEZ DE ATÍA, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. A un mes de tu partida el dolor nos sigue golpeando, tu ausencia se siente en los más profundo de nuestros corazones, extrañamos tus palabras, tu sonrisa y tu incondicional amor, vivirás por siempre en nuestras almas, tus sobrinos Fernando y Carola, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

LÓPEZ DE ATÍA, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Querida hermana siempre fuiste un ejemplo de mujer, con una grandeza incomparable y un corazón maternal de bondad infinita. Desde tu lugar junto al Señor danos la resignación para aceptar tu partida e ilumina siempre nuestros caminos. Tus hermanas Lola y Fina, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un mes de su partida al Reino del Señor.

SOSA DE CRUZ, GRACIELA MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/12|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

URBANI SEQUEIRA, INGRID MARIANELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/15|. "Te fuiste antes que yo; ya sé que ahora me espera un ángel en el cielo". Tus padres Gustavo Alberto Urbani y Paola Sequeira, sus tíos Juan José y Daniela Alejandra Urbani y tu mami Martina, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse dos años de su partida.

AUAD, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Su esposa Sandra, sus hijos Jorge y Gisella, sus hermanas Moni y Mirtha, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs. en cementerio Cristo Redentor - Fernández. Cobertura Obra Social IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

AUAD, JORGE ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento el fallecimiento de su matriculado Dr. Jorge Alberto Auad. Ruegan una oración en su memoria.

AUAD, JORGE ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Dr. Jorge Alberto Auad. Ruega oraciones en su memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. "Estelita, fuiste una gran amiga de mi madre y luego conquistaste mi corazón con tus sabias palabras y con tus charlas enriquecedoras". Me sorprendió tu partida. Te despido con mucho dolor y te recordaré siempre. Participa su fallecimiento. Sylvia Petros de Molina acompañando a su familia.

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Las familias copropietarias del Edificio sito en Buenos Aires 321, Chochi Gauna, Alicia Paradelo, Edith Pilan, Nene Cuadros, Ana Andersen, Alejandra y Carlos Gimenez participan con profundo dolor su fallecimiento. Su presencia cálida, alegre y entusiasta siempre estará en nuestros recuerdos. Acompañamos con nuestras oraciones a su familia y rogamos al Señor les otorgue fortaleza.

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Alicia Leoni de Paradelo participa con profundo dolor el fallecimiento de Pequeña, excelente persona y amiga rogando oraciones en su memoria.

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Saula Barnetche con profundo dolor participa su fallecimiento. Ruega a Dios por su descanso eterno, consuelo y fortaleza a sus familiares en estas horas de dolor. Frías.

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. José Primo Pivetta, su esposa Mabel Villagra y sus hijos Silvia, José, Gustavo y demás familiares, participa con profundo dolor el fallecimiento de "Pequeña", acompañan a sus hijos y nietos tan irreparable pérdida, rogando a Dios por su eterno descanso, junto a su esposo Néstor. (Frías).

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Héctor Chedid y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FILIPPI, BEATRIZ SEFERINA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. "Descansa en paz". Sus primas Selva, María Luisa y Lola Coronel Fernández, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Sara y flia, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FILIPPI, BEATRIZ SEFERINA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Sus sobrinos Emilia Bordón, Ivone, Humberto, Mariela y Lucía Hazurum, Guido y Ada Cabrera, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

GONZÁLEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Tu inesperada partida deja un inmenso vacío en nuestras vidas. Su esposa Gricelda Campos, sus hijos Luis César, Adriana Marina , Virginia Gricelda y José Orlando; hijos políticos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Villa Ojo de Agua.

GONZÁLEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Los primos hermanos de su esposa Griselda: Roberto, Luis, María Inés Báez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Los primos de su esposa Griselda Campos: Norma y Dante Campos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JORGE AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su compañera Patricia Ávila. Sus amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs. en cementerio Forres. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

NORIEGA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su esposa Ana María Escobar. Sus hijos Ariel, Sergio, Andrea, María, Luis, Esequiel, Rito, Brisa y Ricardo. Sus hnos., nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Laprida. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

NORIEGA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hermana Chochi Noriega, su cuñado Pancho Ávila, sus sobrinos Carlos, Nicolás y Analía participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Laprida. Choya.

NORIEGA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su hermano Eduardo Noriega, su cuñada Nely, sus sobrinos Nadia, Vane, Edu, Lucas y Leo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Personal docente, administrativo, maestranza y comisión Cooperadora de la Esc. Pedro Firmo Únzaga de Maco - Dpto. capital participa el fallecimiento del hemrano del Sr. director, Prof. José Eduardo Noriega.

PERA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su hijo Dr. Carlos Hugo Ruggeri, hija política Gladys Amelia Domínguez, nietos Martín, Pablo y Juli Moreno, Anita y Pablo Torrego; Gabriela y Santiago Ruggeri y Tomás Moukarzel; bisnieto Facundo Torrego Ruggeri participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados de Añatuya.

PERA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus consuegros Mauricio Domínguez y Clara Noemí Achával; y sus hijos Gladys y Carlos Ruggeri; Ana María y Ramón Ledesma; Luis Aldo; Daniel Alejandro y Rita Pividori; Carlos Alberto, Marcelo y Érica Novelli participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos.

PERA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su recuerdo y su amor vivirá por siempre en sus hijos y nietos. Acompañamos especialmente a Carlos y Gladis; Martín, Pablo, Ana María, Gabriela y Santiago Ruggeri, los abrazamos y compartimos su dolor, Tuny, Ana María, Cecilia, José y Paula Ledesma y Matías Ponce.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su esposa Clarisa Gerez, sus hijos Julio, Silvina, y Carolina, su nieto Juan y su hermana Blanca participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy en el cementerio de Tintina. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su hermano político Aldo Ítalo Mazzoleni, su sobrina Karina y su hijo Iván, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

SANTILLÁN, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Sus hijos Emilia, Alberto, Pichón, Mario, Roque, Carlos, h. pol, nietos y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. de Tintina. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.