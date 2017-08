La quinta fecha se completa hoy con cuatro partidos

30/08/2017 -

La quinta fecha del Torneo Anual 2017, denominado "Carlos Horacio Tragant", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, se completará esta tarde con cuatro partidos, en distintos horarios.

Desde las 14.30, Sarmiento recibirá a Comercio (12.30 arrancará el cotejo del Sub21), mientras que a las 16 habrá tres partidos: Unión Santiago vs. Mitre, Vélez Sársfield de San Ramón vs. Central Córdoba (a puertas cerradas) y Clodomira vs. Banfield (también sin la presencia de público). En los tres casos, el encuentro correspondiente al Sub21 está previsto para las 14.

Una de las propuestas más atractivas estará en el estadio Roberto "Tito" Molinari, donde el Tricolor enfrentará al Aurinegro, una especie de clásico moderno del fútbol local. Además, ambos elencos son animadores de la Zona A, por lo que los tres puntos en juego tendrán vital importancia.

El otro polo de atracción de la tarde estará en La Banda, donde Comercio visitará a Sarmiento, también por la zona A, en un partido de pronóstico reservado.