Saracchi no ocultó su alegría por llegar a River

30/08/2017 -

"Me siento feliz, muy contento de llegar al club en este momento que está tan bien. Te dan muchas ganas por lo grande que es el club. Feliz, nervioso y ansioso de ya estar entrenando", fueron las primeras palabras de la última incorporación de River ya como jugador del club. Marcelo Saracchi acaba de dar el gran salto de su carrera y el entusiasmo lo desborda.

"Soy lateral izquierdo, puedo jugar como volante también. Soy más un lateral ofensivo que defensivo, pero me adapto muy bien a la marca, no tengo problema. Mucha velocidad e intensidad en el juego", se autodescribió en diálogo con el Sitio Oficial.

Marcelo ya estuvo charlando con sus compatriotas: "Estuve hablando con Nico (De la Cruz) y Camilo (Mayada), que son los uruguayos que conozco. A Nico lo tuve de compañero en la Sub 20 y a Camilo lo conozco del club en Uruguay. Me han dicho muchas cosas del club y por eso te dan más ganas. Me contaron que es todo un mundo y totalmente diferente a lo que es en Uruguay".