30/08/2017 -

‘El Bayer Leverkusen no es menos que River". Abel Alario, padre de Lucas, bancó la decisión de su hijo y puso al conjunto alemán a la altura del Millo. ‘River es una gran institución, pero se va a Europa. No sé todavía cuando viaja, yo estoy yendo a Buenos Aires para saludarlo se va en estos días’, contó Abel Alario en Radio La Red.

Luego, en Fox Sports Radio, el papá del delantero se refirió a la revisión médica que se realizó Lucas (sin la autorización de River) y la foto en la que luce la camiseta del Bayer con su apellido y el número 13.

‘La verdad que me hubiera gustado que tuviera otra despedida. Pienso que él siempre se portó bien con River. Lo único, la revisión médica, pero no sé cómo viene la mano, no sé si se puede hacer antes o qué... Se dieron así las cosas... ¿La foto con la camiseta? No vi nada. No sé si se la sacó’, tiró.

A su vez, agregó: ‘Siempre le dije que buscara progresar, no sé si yendo a Alemania ganará más o no, pero es una liga diferente, es todo muy distinto: allá están bien organizado, no como acá. Si allá el libro cierra el 31 de agosto, acá también deberían tener la misma posibilidad’, cerró Abel.

‘Me parece que el fútbol alemán es el lugar ideal para Lucas. Dará un paso importante, dijo su padre.