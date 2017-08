Vecina denunció que desconocidos le robaron 19 mil pesos

30/08/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una vecina del barrio Soberanía de la ciudad termal denunció que personas desconocidas le sustrajeron 19 mil pesos de una habitación de su vivienda cuando se ausentó para realizar diligencias.

En la denuncia radicada en la Seccional 40, la damnificada informó que convive con un hijo, adicto a las sustancias prohibidas, y que se retiró de sus morada entre las 8 y las 20 quedando en la vivienda su hijo. Cuando regresó se encontró con la desagradable noticia que en la habitación donde tenía guardada la suma de $ 19.000, de billetes de diferente denominación se encontraba desordenada y con el faltante del dinero descripto. En el momento que llegó la denunciante a su domicilio, su hijo se encontraba en compañía de una amiga de Tucumán, la que le comentó a la señora que cuando llegó a la casa, encontró a tres personas que ella no conocía y los echó. En esos momentos el hijo de la señora no se encontraba en sus "cabales" y las personas se retiraron del lugar en un automóvil color gris. Ante este cuadro de situación la mujer hizo notar que su hijo es un peligro para ella debido a los problemas de adicción que padece por lo que la misma solicita que el mismo ya no resida más en su inmueble.