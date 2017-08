El Colegio San Francisco de Asís celebra sus 400 años

Fotos PROPUESTA. Los alumnos de la institución presentaron una dramatización en el establecimiento.

El Colegio San Francisco de Asís celebra este año su 400º aniversario y en el marco de las actividades que se organizaron para conmemorar el acontecimiento, los alumnos protagonizaron una jornada de dramatización y números artísticos, y además realizaron una muestra de trabajo de los niños.

Como parte del cronograma de actos previstos para este año, la comunidad educativa franciscana también realiza visitas a diferentes entidades, mostrando al pobrecillo de Asís, patrono de la institución, oportunidad en la que además se da a conocer la historia del establecimiento.

Desde la institución indicaron que se continúan trabajando en los proyectos como "Contagiando solidaridad", "Rezo por ti" para padres y niños, este último dando inicio este año.

Reflexión

"Ser franciscano no es un contenido, es una manera no sólo de ver, de vivir, asumir y afrontar los graves conflictos de la vida sino también de gozar de las gracias, dones y bendiciones, que nuestro amado Padre Dios nos regala como herramientas para la reparación de la Iglesia. La comunidad educativa del CEF, como verdaderos cristianos que somos y que tenemos una misión compartida y desde lo más profundo de nuestro ser, queremos proclamar la buena noticia, no sin antes preguntarnos día a día, como lo hizo San Francisco de Asís: Señor ¿Qué quieres que haga por mis hermanos?", expresaron desde la institución.