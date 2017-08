Odontólogos santiagueños fueron capacitados en ortodoncia sin brack

30/08/2017 -

En el marco de la Diplomatura en Ortodoncia Clínica, que desarrolla el Círculo Odontológico Santiagueño conjuntamente con la Universidad Católica, por primera vez en un ámbito académico del interior del país, el mexicano Dr. Miguel Matuk, acercó a los profesionales santiagueños los avances de una nueva técnica que permite corregir maloclusiones, de una manera más cómoda, removible y estética.

Se trata de "Invisalign", una técnica prácticamente nueva en América Latina que facilita la corrección de la mal posición de los dientes a través de una herramienta plástica.

"Esta técnica tiene 20 años en el mundo, y en la Argentina nos habíamos concentrado sobre todo en Buenos Aires, pero ahora nos estamos abriendo a distintas ciudades del interior del país. Se trata de alineadores plásticos, hechos a medida por computadora. Lo que permite es que los dientes vayan siguiendo esos alineadores plásticos conforme van cambiándose cada dos semanas hasta llegar a la corrección completa de la maloclusión", explicó Matuk.

Y agregó: "En comparación con los tradicionales brackets es que son muy cómodos, porque se ponen y se quitan; es decir que no son fijos y no se notan. Los pacientes pueden comer lo que quieran y no están obligados a cambiar su estilo de vida. Esto ha hecho que mucha gente que necesitaba el tratamiento y que lo posponía para no someterse a los brackets, ahora esté concentrada en mejorar la posición de sus dientes y corregir su maloclusión".