De qué se trata la patología y qué puede ocasionar

30/08/2017 -

El virus de la hepatitis C se aloja en el hígado y, si no es tratado, puede ir lentamente generando daño progresivo hasta ocasionar falla hepática, cirrosis, tumores en el hígado y requerir un trasplante. "Tenemos que hacer todo lo posible para no llegar tarde, porque en esa etapa es menor la ayuda que podemos brindarle al paciente. Uno puede curar la hepatitis y reparar el daño que el virus le produjo en el hígado cuando el tratamiento se inicia en forma precoz", agregó el Dr. Ridruejo.

La OMS ha planteado a nivel mundial el ambicioso desafío de eliminar este virus para el año 2030.