Enojadísima, la actriz negó las versiones de un embarazo

30/08/2017 -

Era una linda noticia: en medio de su relación con Marthin Cevasco, parecía que Eugenia Tobal finalmente iba a cumplir su sueño de ser madre. Pero muy enojada, la actriz salió a desmentir la información.

"Qué triste que especulen y mientan con temas tan sensibles. No estoy embarazada. Vergüenza cómo le mienten a la gente", escribió Eugenia en Twitter, en referencia a la tapa de la revista Caras que anunciaba que estaba en la dulce espera.

Muy enojada por la información, Tobal reveló: "Tuve una operación hace poquito y me sacaron un pólipo del útero. Son falsos los rumores. Nada que ver. Es falso, todo es falso".

Vale recordar que este es un tema muy sensible para la artista ya que en 2011 perdió un embarazo que tenía de su relación con Nicolás Cabré. Además, confesó que congeló sus óvulos, y en el 2015 cuando visitó al Papa Francisco, le pidió poder cumplir el sueño de ser madre. "Lo hice porque me parece que es un seguro y una tranquilidad. Lo que aspiro es a ser una mamá joven. Todavía no averigüé nada porque no es algo que lo tenga como prioridad. Yo sé que me voy a enamorar. Tener un hijo es un tema importante", declaró a una revista en aquel momento.