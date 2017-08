Nicole Neumann habló sin filtro sobre Moyano

Fotos Nicole dijo que "la vida dirá" cuál será el futuro de esta relación incipiente.

30/08/2017 -

Nicole Neumann (36) habría encontrado en Facundo Moyano (32) la persona ideal para superar su separación de Fabián Cubero (38), con quien estuvo en pareja casi diez años y tuvo tres hijas. La modelo y el diputado nacional del Frente Renovador tuvieron su primera cita la semana pasada, en un bar de Costa Madero, y Connie Ansaldi habría oficiado de celestina.

Ambos confirmaron que el encuentro existió y por ese motivo se terminó la relación de Moyano con la joven Eva Bargiela (22): su vínculo ya se encontraba en una situación delicada desde que se lo vinculó con Susana Giménez.

La modelo fue abordada por un cronista del programa "Nosotros a la mañana" en la cena solidaria de Fundaleu, y contó que fueron a cenar después de que Moyano la invitara. "Fuimos a comer como dos personas solteras que se van a conocer, nada más. Acepté la invitación porque me parece una persona interesante. Fuimos solos", resumió Nicole.

Sobre las versiones que indican que se fueron juntos en la camioneta del funcionario, dijo que son ciertas, pero que sólo la llevó hasta su vehículo "como un caballero", a pocas cuadras del lugar al que fueron a comer.

Al ser consultada si sabía que la relación de Moyano con Bargiela se terminó por la aparición de ella en su vida, Nicole fue contundente: "No es la información que yo tenía. Sino, no hubiese salido a comer. No estaba de novio cuando yo salí con él", subrayó.

"¿Le das una chance para que pase algo?", le preguntaron. Y Nicole dejó las puertas abiertas: "No lo sé, veremos".

Facundo Mayano llegó a Nicole, a través de Connie Ansaldi, la compañera de la modelo en el panel del programa de Telefé, "Cortá por Lozano", adonde contó: "Subí una foto junto a Nicole en Instagram. Muchos amigos me escribieron pidiendo que les presentara a Nicole, pero cuando me escribió Facu (íntimo de Connie) dije ‘éste capaz que le gusta’ y le dije a Niki ‘es buenmozo por qué nos va a comer con él’".

Por su parte, Nicole confirmó esa versión. "Me mandó mensajes y a los tres o cuatro días de eso salimos a comer. Yo comí cosas veganas, pero él no. Pedimos una ensalada de pepino, otra de kale con algo que no me acuerdo y vino, pero no tomé nada", contó la ex de Fabián "Poroto" Cubero y admitió haber estado nerviosa durante la cena.

Además, Neumann describió a Moyano como "un caballero" y contó que él se preocupó por saber cómo había llegado ella a su casa luego de la cita. En tanto, recordó que antes de conocerlo lo primero que preguntó sobre su candidato era si estaba soltero.