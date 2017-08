Fotos Susana Giménez negocia la visita de Cristina Fernández a su programa

30/08/2017 -

Con la cabeza puesta en las elecciones de octubre, Cristina Kirchner (64) tomó una decisión: comenzar a brindar entrevistas, algo poco habitual hasta hoy para ella. La ex presidenta rompería el hielo en lo de Susana Giménez Según contó Jorge Rial (55) en Intrusos (América, a las 13), la candidata a senadora por Unidad Ciudadana ya dio el visto bueno a la posibilidad de visitar a la diva. Y aunque la conductora hasta ahora se había mostrado reticente a entrevistar a Cristina, hoy habría cambiado de idea. "Me cuentan que la ex presidenta estaría negociando por intermediarios, por ahora", afirmó el periodista. Y detalló, a modo de enigmático: "Uno de los intermediarios sería un político y el otro alguien vinculado al ambiente artístico". Sin embargo, a los pocos minutos, aportó los nombres de los supuestos negociadores: "Serían Daniel Scioli y Los Pimpinela". Con el aval de Cristina y también el de Susana, la pregunta es entonces qué es lo que aún resta definir. Y el detalle no es menor: la ex presidenta pretendería que la nota sea grabada y pautar las preguntas. Algo diferente a lo que habían asegurado dos semanas atrás desde su entorno: "Tiene que hablar de todo". A la diva, las condiciones de la política no le gustaron nada. "Quiere que la entrevista sea en vivo y tener libertad para preguntar", explicó Rial, aunque minutos después sumó: "Podría aceptar alguna condición, pero le estaría pidiendo algo a Cristina a cambio". Aquí, entonces, viene el dato más inesperado de todos: para aceptar lo propuesto desde el entorno kirchnerista, la conductora pidió algo que nadie imaginaba. Susana quiere que Cristina participe (antes de la entrevista) del sketch de la empleada pública, protagonizado por ella y Antonio Gasalla. De ese modo, podría incluso ser parte de la visita Fátima Florez, una de las imitadoras de la ex presidenta más famosas de la Argentina.