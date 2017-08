Acusan al actor Adrián Navarro de extorsionar con videos porno

30/08/2017 -

Una joven oriunda de La Plata denunció al actor Adrián Navarro por extorsión, luego de que él la amenazara con sacar a la luz videos sexuales de ella para no devolverle el dinero que le había prestado.

La historia comenzó por Facebook, plataforma en la que Ágata Gallardón y el actor se conocieron y, sólo dos días después de haber comenzado a hablar, él decidió viajar para verla. "Vino en moto y me dijo que había perdido todo en la autopista. Tuve que comprar la comida y se quedó dos días instalado en mi casa porque me dijo que le fallaba la moto y no podía volver. Esto fue un domingo, yo le compré un celular el lunes y volvió a su casa el martes", relató la chica.

Cuando terminó la relación, Ágata le pidió que le devolviese los más de tres mil pesos que le había prestado, pero comenzaron las amenazas. "Hice una publicación en Facebook, él se dio por aludido y me dijo: ‘Así que estás haciendo algunas cosas públicas? Avisame, que tengo unos videitos donde te ves divina’", fue la advertencia que le hizo en referencia a unas supuestas filmaciones de los dos manteniendo relaciones sexuales.

Además, la joven aseguró que ella no es la única persona a la que Navarro estafó y que el motivo real de la separación fueron tres propuestas sexuales que le hizo Navarro, pero que a la platanse no le cerraron demasiado.

"Él me decía que teníamos que filmar un video erótico para hacer el casting para una película, y que si no lo hacía conmigo lo iba a tener que hacer con otra", describió sobre el primer conflicto entre ambos. En segundo lugar, le propuso viajar a Miami para que les pagaran teniendo sexo. Por último, le contó que en China existían vidrieras donde las mujeres bailaban desnudas y los hombres les pagaban para verlas.

De todas formas, el final de la relación llegó mediante una conversación de WhatsApp, cuando Ágata se cansó de aceptar sus pedidos. "Le corté por WhatsApp, porque me pedía cosas que no estaba dispuesta a darle, me decía que tenía que entregarme. Yo, a pesar de que no tenía plata, le presté mi tarjeta de crédito"’, concluyó la rubia en "Intrusos".

Esta historia trae como recuerdo la del gigoló Javier Bazterrica, acusado por Flavio Mendoza de haber estafado, robado y amenazado a su hermana Adriana y a muchas otras mujeres cuando mantenía una relación con ellas.

Por otro lado, Juan Pablo Fioribello, abogado que representa a Navarro, negó todas las acusaciones: "No me consta que sea una persona enferma en absoluto", dijo sobre la denunciante.

Lo último que hizo Navarro en TV fue "Los ricos no piden permiso.