Nicolás Cabré reveló el sexo del bebé que tendrán "la China" y Benjamín Vicuña

30/08/2017 -

Nicolás Cabré se mostró divertido en una entrevista con Germán Paoloski para su programa de Fox Sports.

Tan relajado estaba el protagonista de "Sugar" y "Cuéntame cómo pasó", que en medio de la nota se le escapó el sexo del bebé que espera "la China" Suárez, su exmujer, junto a Benjamín Vicuña. "Lo tomé muy bien. A mí me da mucha alegría, veo a la China feliz, realizándose como persona. No hay nada que me de más alegría que ver a la China feliz, yo tengo una excelente relación. Mi hija es feliz, sonríe, más no puede pedir. Va a tener una hermanita hermosa seguramente", contó cuando le preguntaron cómo tomó el embarazo de su ex.