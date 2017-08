Primer entrenamiento de García y Amaral en Racing

Fotos REFUERZO. El arquero Javier García viene de atajar en Tigre y ahora espera aprovechar la oportunidad en Racing.

30/08/2017 -

El arquero Javier García y el mediocampista uruguayo Rodrigo Amaral, últimos dos refuerzos de Racing Club, se entrenaron ayer por primera vez bajo las órdenes del entrenador Diego Cocca en el predio ‘Tita’ Mattiussi propiedad de la ‘Academia’.

García y Amaral, décima y undécima incorporación de Racing, respectivamente, se encuentran bajo las órdenes del DT Cocca con el objetivo de ser tenidos en cuenta de cara a los próximos compromisos del conjunto de Avellaneda.

En tanto, los futbolistas que igualaron 1-1 ante San Lorenzo el domingo pasado por la fecha inicial de la Superliga, estuvieron en el gimnasio del club, donde realizaron un circuito físico dividido en estaciones con tareas en la zona media y en los miembros superiores y elongación.

Por otra parte, el defensor Rodrigo Schlegel, quien continúa con la recuperación de la fractura en la mano izquierda, realizó tareas intensas a un costado del campo de juego.

En la misma línea, el delantero Lautaro Martínez (evoluciona favorablemente de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo) se movió de manera diferenciada.

Por otro lado, Racing Club enfrentará a Olimpo de Bahia Blanca el próximo viernes, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, perteneciente al Club Atlético Banfield, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de TyC Sports, en un encuentro válido por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Además, se confirmaron los horarios del resto de los encuentros que se llevarán a cabo entre el viernes y el miércoles venidero por los 16avos de final del torneo federal: viernes 1 de septiembre: a las 18, Talleres vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en Colón de Santa Fe; 21.10, Huracán vs. Colón de Santa Fe, en Argentinos Juniors; 21.10: Atlético de Rafaela vs. Banfield, en el estadio Municipal de Formosa.

Sábado 2: a las 15, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Belgrano de Córdoba, en Alianza de Cutral Có.

Domingo 3: a las 15.15, Rosario Central vs. Deportivo Riestra, en Argentinos Juniors. Lunes 4, a las 18, Aldosivi vs. Vélez Sarfield, en Arsenal de Sarandí; a las 21.10, Newell’s Old Boys vs. Godoy Cruz, en Unión de Santa Fe.

Miércoles 6, a las 21.10, Sarmiento de Junín vs. Sacachispas, en Arsenal de Sarandí. Miércoles 13, a las 21.10, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Boca Juniors, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.