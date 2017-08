"Bailando": Jey Mammon por fin "la rompió" con el folclore

Hoy 08:08 -

En su caso no fue la tercera sino la sexta la vencida para Jey Mammon (40), a quien la espera por bailar el folclore pareció potenciar su talento, ya que tuvo una performance destacada con la que terminó alcanzando el mejor puntaje en lo que va del ritmo, con 28 unidades.

Claro que, fiel a su estilo, en la previa de la presentación el artista volvió a hacer de las suyas con su particular humor, improvisando payadas dedicadas a Marcelo Polino (53) y a Manuel Navarrete, entre otros.

"No sólo es un gran humorista, sino que la remó de abajo, solito, y con talento llegó acá, a la pista, así que mi nota va por eso y por todo lo que sufriste esta semana", le dijo Ángel De Brito (40), con el voto secreto.

"Al fin lo lograron. Me encantó la coreografía, me encantó la alegría que tuvieron durante toda la puesta, cómo recorrieron la pista, lo conectada que está la pareja, no hubo cosas de más. Para mí salió espectacular", los elogió Pampita (39), quien les puso un 10.

"Bueno Jey, qué descubrimiento, qué año más maravilloso. Cómo estamos descubriendo otra persona, desde tu costado físico, desde que decidiste dejar el cigarrillo, y sé que estás feliz en esta pista, que estás disfrutando y que estás encontrando otro Jey", lo halagó Moria Casán, quien también les dio el puntaje perfecto.

"Muy contento de recibirlos, porque la verdad que siempre traen alegría, siempre ponés buena onda. Por ahí la gente no ve el backstage, pero siempre estás a favor, nunca estás enojado, no sólo por la cuestión de tener que venir otro día sino que estás siempre con buena onda y eso se agradece, porque hay mucha gente que le va bien dos galas y ya se sube a una nube", cerró Polino, quien los calificó con un 8.