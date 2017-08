El Polaco se presentó con el anillo que le había devuelto Silvina Luna

Hoy 08:23 -

No fue la mejor gala para El Polaco (30) en lo que al baile se refiere, ya que un 0 de Marcelo Polino (53) fue casi determinante para que apenas quedara con 12 puntos, uno de los puntajes más bajos de la ronda de folclore, lo que prácticamente lo condena a quedar sentenciado y tener que ir al duelo.

Sin embargo, su presentación tuvo un costado positivo, ya que el artista volvió a lucir en su dedo anular de la mano izquierda el anillo que Silvina Luna (36) le había devuelvo adentro de una bolsa cuando se habían separado.

"Lo tuve que ir a buscar abajo de todas las cajas de zapatillas, tirado por ahí abajo, lo encontré", afirmó el cantante, poniéndole humor a la situación. "Le dije tomá, dame, seguimos", agregó al respecto.

"Estamos arrancando por ir a comprar juntos, al mercado, todo muy despacito. Queremos ir muy despacio, con el freno de mano puesto", expresó El Polaco, quien el fin de semana compartió con la modelo durante las presentaciones que hicieron con la obra Abracadabra en Puerto Madryn. Luego, el ex subcampeón del certamen se hizo un espacio para presentar su perfume. "No, me muero con esto", afirmó Marcelo Tinelli, quien se lo hizo probar a Federico Hoppe. "Creo que está 200 pesos", dijo El Polaco sobre la fragancia, para luego explicar que la misma ya se comercializa en todas las perfumerías.