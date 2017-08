Cansada de ser acosada, grabó y escrachó a un sujeto: "Todas las mañanas igual"

Hoy 10:04 -

"Este pavo llevaba más de dos meses diciéndome cosas todas las mañanas que paso por aquí. Hoy me he despertado sin ganas de callarme", dice el mensaje que Alba subió hace una semana a su cuenta de Twitter y que acompañaba un video en el que se enfrentó a ese hombre que llevaba semanas acosándola.

Su valentía y reacción de hacer pública una situación que atraviesan miles de mujeres a diario fueron suficientes para que el planteo de la joven que vive en la capital española se volviera viral.

"Me tienes hasta los cojones, todas las mañanas igual. A la próxima mañana me presento aquí con la Policía, ¿lo tienes claro? Hasta los cojones me tienes, así que más vale que pares ya", fueron las primeras frases de la joven tras el comentario grosero del hombre, que estaba en una parada de colectivo.

"Hice el vídeo para que al ver mi reacción, otras chicas supieran que podemos contestar", dijo al sitio El Confidencial la joven, y agregó: "No es cuestión de acoso a una mujer, estás acosando a una persona y tienes que respetarla. Es mi espacio personal y no quiero que lo invadan con sus motivos egoístas ni que interfieran en mi vida diaria".

Tras el apoyo y repercusión global de su video, Alba aprovechó esa red social para dejar un mensaje a todas las personas y a las mujeres que padecen acoso callejero.