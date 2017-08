La furia de Natacha Jaitt por su despido de "Mega 98.3"

Hoy 10:21 -

Natacha Jaitt se quedó sin programa radial en Mega 98.3. Durante todo el día habían corrido rumores de que su ciclo "El Ascensor" había sido levantado.

Sin embargo, ella no les dio importancia e incluso contó en su cuenta de Twitter que se estaba preparando para ir a trabajar. Luego, explotó con las acusaciones.

Anunció que en Intrusos hablará y dará rienda suelta a su furia por el despido. "Se me está negando la posibilidad de seguir con mis tareas habituales, sin previo aviso, sin carta documento, sin nada".

Además, dijo que enviará carta documento y que se prepara para llevar todo a los Tribunales. Lee los tuits.

Ok... a prepararse para ir a trabajar como cada noche en @_ElAscensor x @Mega983 pic.twitter.com/Ax35oTtZcp

Mañana en @intrusosoficial NO se pierdan enterarse de lo impresentable y delirante que es @mega983 y QUE NO ME PERMITAN ENTRAR A TRABAJAR.