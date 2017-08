Encontró a su doble exacto en Facebook

Hoy 16:01 -

Eva Casadó es una fotógrafa española que se volvió viral al publicar en sus redes sociales una vieja imagen de su doble exacto con la intención de contactarse con ella. Pasaron tres días y su 'clon' se comunicó con ella.

"Quería daros las gracias a todos por haberme ayudado a mover estas fotos por medio mundo. Solo gracias a vosotros ha sido posible encontrar a mi doble después de tantas Tomatinas", escribió Eva en su cuenta de Facebook para agradecer a las 85 mil personas que compartieron su publicación.

Luego, la fotografía aprovechó para contar que sabe de su "doble": "Al contrario de lo que pensábamos, ella no vive en Valencia, ni es española. Ella reside en Miami y le ha parecido esta historia tan sorprendente como a mí. De hecho, cuando ha visto la foto, se ha quedado tan atónita cómo me quedé yo en el momento que la descubrí".

La chica contó que su "gemela" se puso en contacto con ella a través de Facebook y le envió fotos del día en que le tomaron la foto en 2010, durante la fiesta de la Tomatina.

"No he hablado mucho con ella por la diferencia de horaria pero le ha parecido impresionante también. Ella se veía en mi foto, se llevó un poco de susto", le contó Eva al sitio Huffpost.

