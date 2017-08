Reempadronamiento del Registro de los Agricultores Familiares ante técnicos

Hoy 21:05 -

El Director Nacional del RENAF, Horacio Pugnaloni, visitó recientemente Santiago del Estero, oportunidad en que mantuvo una reunión con todos los técnicos de la Secretaria de Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación que trabajan en la provincia.

Luego de recibo por el titular de la Coordinación local de la SAF, Carlos Cejas Lescano, quien expresó su satisfacción por la presencia del funcionario nacional, el titular del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, explicó a todos los presentes el motivo de su presencia, la que tuvo como objetivo anunciar el reempadronamiento de los agricultores familiares a fin de contar con nuevos datos “reales y ciertos”, el mismo funcionario lo expresó.

La reunión

En uno de los salones de la Casa de la Cultura del Bicentenario, sita en el Parque Aguirre, tuvo lugar el encuentro de Pugnaloni ante casi un centenar de técnicos tanto de terreno como de la oficina central de la SAF.

En la oportunidad el titular nacional del RENAF explicó a los presentes las directivas del titular de la Secretaria a nivel nacional Santiago Hardie y compartida por el Ministro de Agroindustria Cdor. Ricardo Buryaile, de llevar adelante el proceso de reenpadronamiento de los agricultores familiares de todo el país para actualizar los datos con que se cuentan y a partir de ellos destinar políticas públicas para el sector que resultan las políticas de fondo.

Expreso el funcionario visitante su satisfacción por estar en Santiago, a la que calificó como “una provincia con muchos agricultores familiares”, por lo cual eligió como uno de los primeros destinos para explicar a los técnicos en general que “desde el mes de febrero tenemos una nueva Secretaria de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial a cargo del Dr. Santiago Hardie, quien expresó junto al ministro Buryaile, la decisión de potencial y ponderar al sector de la Agricultura Familiar, y para eso necesitamos tener los datos duros”.

“Si bien hace 10 años que tenemos el registro RENAF, no ha tenido actualizaciones, por lo que ahora estamos en una campaña de reenpadronamiento de ese registro para actualizar y velar luego por los datos duros del sector”, agregó.

Explicó que el RENAF “contiene un núcleo denominado NAF, el que incluye a grupos de personas que tiene una actividad artesanal, agropecuaria o de pesca artesanal, y que vive bajo un mismo techo y come de una misma olla. Y tiene un titular que es el que resuelve las cuestiones de la economía familiar”.

Datos

Agregó Pugnaloni: “Tenemos en el registro 150 mil NAF y nos encontramos que no todos los datos son ciertos. Que ha habido muchos productores que a lo largo de estos 10 años ha desaparecido, o cambiado de actividad”. A lo que añadió: “Tenemos la firme convicción y propósito de hacer políticas de estado para el sector y para eso necesitamos los datos ciertos, por eso estamos visitando a cada uno de los 150 para ver en qué condiciones está y volverlo a reempadronar para destinar hacia ellos las políticas públicas actuales, que resuelvan cuestiones de fondo”.

Consultado sobre el Monotributo Social Agropecuario, el funcionario resaltó que “es la única política pública visibilizada a través del RENAF, donde se formalizaba la economía y se le daba la obra social y la jubilación. Tenemos 52 mil monotributistas y hemos detectado muchas irregularidades porque ha habido connivencia con algunas obras sociales que han incorporado a personas que no eran productores de la agricultura familiar. También hay obras sociales que no les brindan servicios y otras que no les permiten darse el alta a quienes la eligen”.

“La secretaria a cargo de Hardie está decidida a acomodar todo esto, para que a ningún productor le falte esta herramienta que formalice la economía y que a ningún productor familiar le falte la obra social”, enfatizó.

Pugnaloni se dirigió a todo el sector para expresar: “N necesitamos en que confíen en la Secretaria porque estamos convencidos que hay que dirigir políticas de estado concretas que no sean solo un cuento, para la solución de los problemas de fondo. Estamos dispuestos a llevar a cabo hecho concretos. Por eso le pedimos a los productores que nos acompañen en este proyecto de reempadronamiento. Hay una serie de beneficios para ellos, como los de la ley ovina, la caprina, la ley de emergencia agropecuaria, la ley de bosques cultivables, y en otras líneas productivas.

“Necesitamos calidad de datos en el registro, algo que soñamos desde el 2007 cuando comenzamos con el RENAF. Por eso nos hemos propuesto un plazo de un año para hacerlo, pero quiero llevar tranquilidad a que aquellos productores a los que no alcancemos en este plazo y estén en el registro anterior va a seguir siendo beneficiarios de las políticaspúblicas.No se dará de baja a nadie, van a convivir ambos registros. Queremos llegar a fines del año próximo, cuando se haga el Censo Nacional Agropecuario con la mayor cantidad de pequeños productoresreempadronados”, finalizó.