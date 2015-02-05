CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Agosto 2017

A LAS 20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018: ARGENTINA VS. URUGUAY

31/08/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018

(ARGENTINA VS. URUGUAY)

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.30 HACIA LO SALVAJE

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MED CEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.13 MINIESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4

08.59 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

09.27 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS

VECES

11.25 LA PROPUESTA

13.33 LOCA POR LAS COMPRAS

15.41 LOS 101 DÁLMATAS

17.40 MUY PARECIDO AL AMOR

19.50 LA PROPUESTA

22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

TCM

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

12.02 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

15.35 JACK FROST

17.30 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 SALA DE ESPERA AL INFIERNO

22.47 CRIATURAS SALVAJES

TNT

06.00 LA SUERTE EN TUS MANOS

07.57 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS

ESPERANDO

10.01 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

13.28 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

15.29 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

17.12 DESPUÉS DE LA TIERRA

19.08 CUANDO TE ENCUENTRE

21.04 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

BÚSQUEDA TRISTE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN

11.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL

12.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA

13.00 GRIMM, FUGITIVO

14.10 EL PROFESOR CHIFLADO

16.00 HOUSE M.D., COSAS DE LA EDAD

17.00 HOUSE M.D., ADIESTRAMIENTO

18.00 GRIMM, NO CONFÍES

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

DEPREDADOR EN LÍNEA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

MAESTRO PESCADOR

21.00 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN

PRIMERO

22.00 BATES MOTEL, MARION

23.00 CONTROL TOTAL

STUDIO UNIVERSAL

09.00 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

10.55 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

12.50 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS

ESCOLAR

15.05 ARMA FATAL

17.45 PAUL

20.00 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA

VENTANA Y SE LARGÓ

22.20 MEDIA HERMANA

24.20 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA

VENTANA Y SE LARGÓ

02.35 MEDIA HERMANA


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ HOY, A LAS 22.30, NOCHE DE

FOLCLORE CON “QUINTA COPLA”.

+ VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE,

A LAS 22.30, ROCK NACIONAL

RETRO CON “LA MERSA”

+ SÁBADO 2, A LAS 20,

CONCIERTO DE LA ORQUESTA

CLAVE DE SOL, CON LA

DIRECCIÓN DE MARCELO

RAIMUNDI.

+ SÁBADO 2, A LAS 23, CIELO

DUARTE JUNTO CON EL TRÍO

TANGO, INTEGRADO POR

ÁNGEL VILLARREAL, MIGUEL

STATELLO Y CARLOS GONZÁLEZ.

INVITADOS, MARIO “CACHO”

DUVAL Y DAMIÁN MARTÍNEZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE,

GRAN PEÑA A PARTIR DE LAS

23 RECITAL DE NANCY ÁBALOS.

ARTISTAS INVITADOS: DARÍO

TÉVEZ Y FREDDY PÁEZ

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)

+ SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE,

FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE

RENOVADO. CON EL DJ COLO.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL 1 DE SEPTIEMBRE, A

LAS 22, SE REALIZARÁ LA

PEÑA CHAYERA CON LAS

ACTUACIONES DE SERGIO

GALLEGUILLO, “DIABLEROS

JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI,

“LA BRASITA DE MI CHALA”,

“DEL ESTERO”, ANDREA

BUSTAMANTE, FERNANDO

BRANDÁN Y “KALAMA”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL

CAPITAN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

31/08-01/09 -16.30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

31/08-18.30 (Cast) 21:20 (Subt)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

31/08-01/09 -17.30 (Cast)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

31/08-06/09-16.15 20.30 (Subt)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

31/08- 22.35 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

31/08-01/09 -17.00 (Cast)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

31/08-19.30 (Cast) 22:20 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

01/09- 17.00 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Subt)

OZZY, RÁPIDO Y PELUDO

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

31/08-01/09 -16.45 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

31/08-19.00 (Cast) 22:40 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R ESTRENO CASTELLANO 2D

17:20- 18:00- 19:40- 20.20- 22.00

22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16.30 (sólo

domingo)

CASTELLANO 2D 18.40- 21.00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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