CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Agosto 2017
A LAS 20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018: ARGENTINA VS. URUGUAY
Por El Liberal
31/08/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018
(ARGENTINA VS. URUGUAY)
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.30 HACIA LO SALVAJE
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MED CEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.13 MINIESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4
08.59 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
09.27 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS
VECES
11.25 LA PROPUESTA
13.33 LOCA POR LAS COMPRAS
15.41 LOS 101 DÁLMATAS
17.40 MUY PARECIDO AL AMOR
19.50 LA PROPUESTA
22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
TCM
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
12.02 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
15.35 JACK FROST
17.30 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 SALA DE ESPERA AL INFIERNO
22.47 CRIATURAS SALVAJES
TNT
06.00 LA SUERTE EN TUS MANOS
07.57 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS
ESPERANDO
10.01 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
13.28 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN
15.29 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
17.12 DESPUÉS DE LA TIERRA
19.08 CUANDO TE ENCUENTRE
21.04 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
BÚSQUEDA TRISTE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN
11.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL
12.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA
13.00 GRIMM, FUGITIVO
14.10 EL PROFESOR CHIFLADO
16.00 HOUSE M.D., COSAS DE LA EDAD
17.00 HOUSE M.D., ADIESTRAMIENTO
18.00 GRIMM, NO CONFÍES
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
DEPREDADOR EN LÍNEA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
MAESTRO PESCADOR
21.00 BATES MOTEL, LOS SUEÑOS MUEREN
PRIMERO
22.00 BATES MOTEL, MARION
23.00 CONTROL TOTAL
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
10.55 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
12.50 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS
ESCOLAR
15.05 ARMA FATAL
17.45 PAUL
20.00 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA
VENTANA Y SE LARGÓ
22.20 MEDIA HERMANA
24.20 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA
VENTANA Y SE LARGÓ
02.35 MEDIA HERMANA
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ HOY, A LAS 22.30, NOCHE DE
FOLCLORE CON “QUINTA COPLA”.
+ VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE,
A LAS 22.30, ROCK NACIONAL
RETRO CON “LA MERSA”
+ SÁBADO 2, A LAS 20,
CONCIERTO DE LA ORQUESTA
CLAVE DE SOL, CON LA
DIRECCIÓN DE MARCELO
RAIMUNDI.
+ SÁBADO 2, A LAS 23, CIELO
DUARTE JUNTO CON EL TRÍO
TANGO, INTEGRADO POR
ÁNGEL VILLARREAL, MIGUEL
STATELLO Y CARLOS GONZÁLEZ.
INVITADOS, MARIO “CACHO”
DUVAL Y DAMIÁN MARTÍNEZ.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE,
GRAN PEÑA A PARTIR DE LAS
23 RECITAL DE NANCY ÁBALOS.
ARTISTAS INVITADOS: DARÍO
TÉVEZ Y FREDDY PÁEZ
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)
+ SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE,
FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE
RENOVADO. CON EL DJ COLO.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL 1 DE SEPTIEMBRE, A
LAS 22, SE REALIZARÁ LA
PEÑA CHAYERA CON LAS
ACTUACIONES DE SERGIO
GALLEGUILLO, “DIABLEROS
JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI,
“LA BRASITA DE MI CHALA”,
“DEL ESTERO”, ANDREA
BUSTAMANTE, FERNANDO
BRANDÁN Y “KALAMA”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITAN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
31/08-01/09 -16.30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
31/08-18.30 (Cast) 21:20 (Subt)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
31/08-01/09 -17.30 (Cast)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
31/08-06/09-16.15 20.30 (Subt)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
31/08- 22.35 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
31/08-01/09 -17.00 (Cast)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
31/08-19.30 (Cast) 22:20 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
01/09- 17.00 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Subt)
OZZY, RÁPIDO Y PELUDO
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
31/08-01/09 -16.45 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
31/08-19.00 (Cast) 22:40 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R ESTRENO CASTELLANO 2D
17:20- 18:00- 19:40- 20.20- 22.00
22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16.30 (sólo
domingo)
CASTELLANO 2D 18.40- 21.00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65