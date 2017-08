FÚNEBRES | 31 de Agosto de 2017

31/08/2017 -

Fallecimientos

31/8/17

- Segundo Ernesto Díaz (La Banda)

- Clara Rosa Bustos Arias

- Martina Cáceres (La Banda)

- Briza Yazmín Carrizo Torrez

- Nieves Ester Gómez (Loreto)

- Luis Humberto Romano

- Julio del Carmen Godoy (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Roberto Dapello y Mercedes Godoy de Dapello participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Héctor Dapello y Florencia Elias Di Luca participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con gran afecto y respeto. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ENRIQUE Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Luis Eduardo Lescano y su hija Catalina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, MARGARITA (q.e.p.d) Falleció el 22/8/17|. La comunidad educativa de la Escuela Normal Sup. Dr. J. B. Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de las alumnas Mansilla Margarita Magalí y de Mansilla Celeste Anahí.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus hijos Pedro Pablo, Juan Bautista, Jessica. Sus nietos Katy, Franco, Clara Daniela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Mami, despiértame, no sé si es un sueño, si es realidad o pesadilla. Guíame, estés donde estés, para continuar este camino que emprendo de ahora en adelante. Hasta siempre Mami querida. Su hijo Juan Bautista eleva oraciones por tu eterno descanso.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su hijo Juan Bautista desea que encuentres la paz y que ya no sufras más. Acompáñame para apaciguar tanto dolor y tristeza que deja tu partida inesperada. Buen viaje al encuentro de tu padre, tu esposo, tus hijos y hermanos que seguro estarán alegres por verte. Descansa en paz, mamá.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su sobrina Mumy Bustos Arias, sus hijos Luisina y Luis María participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su cuñada María José de Bustos, sus hijos Silvia Bustos, Carlos Bustos y Marcela Achával y sus nietas María Agustina y María Emilia participan con gran dolor el fallecimiento de su tía Mary y ruegan por ella una oración.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. En el día de su santa, Rosa de Lima, el grupo "Paz y Bien" de Jubiladas del Colegio "Madre Mercedes Guerra" despide con tristeza a la querida Sra. "Mamy" ex rectora de la institución y persona llena de optimismo, amor y virtudes morales que hizo suyas en su vida. Que Jesús y María la reciban junto a los ángeles y Santa Rosa. Se fue a un bello jardín más allá del Sol.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Beba Sayago participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga "Mami" y ruega oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento de su socia vitalicia, Prof. Clara Bustos Arias de Rodriguez. La despide con el afecto de siempre y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre. Acompaña a sus hijos en estos tristes momentos.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Santa Rosa en su día te llevó a su lado, descansa en paz querida Mami y brille para vos la Luz que no tiene fin. Tus amigas Misericordistas del café de los lunes te despiden con inmenso cariño.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. De su mano llegué al prestigioso Instituto Madre Mercedes Guerra, con inmenso cariño despido a Mami y me uno a sus hijos Pablo y Bautista en estos tristes momento, descansa en paz. Kita Soriano.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Graciela Manzur e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Bocha, Silvia y Carlos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Ya descansas en paz querida Mamy: Con gran afecto te despedimos; Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel y sus queridas ex alumnas Silvina y Ana Cecilia Coronel. Que Dios te tenga en la Gloria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su cuñada Maruja de Bustos Arias participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Viviana Missio, Carlos Giardini y sus hijos Gastón, Franco, Bruno y Gabriel participan con dolor su partida. Ruegan una oración en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Señor te damos gracias por haberla tenido con nosotros, por el amor y la generosidad que nos brindo en este paso por la tierra. Juan Rodríguez Ribera, Soledad Lombardi, sus nietos del corazón Mariela, Gonzalo, Juan, Mario y bisnietos participan con dolor su partida.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Joaquín Rodríguez Ribera y familia; Leonardo Rodríguez Ribera y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Ana R. Rodríguez Ribera participa con dolor el fallecimiento de Clarita y ruega oraciones en su querida memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus cuñados Luis Lamadrid y Felisa Neri Rodríguez, sus sobrinos Martín, Raquel, Cecilia y Santiago participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios por su querida memoria.

CARRIZO TORREZ, BRIZA YAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus padres Arminda Torrez y Mario Carrizo, sus hnos. Tisiana, Dilan, sus abuelos, tios, primos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en cementerio Los Flores. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

CARRIZO TORREZ, BRIZA YAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Supervisora Escolar Sra. Sofía Ávila, personal directivo, docentes, administrativos, de maestranza y alumnos de la Escuela Nº 718 Maria Auxiliadora del Bº Smata, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Héctor Baraldo, Sonia Torri y sus hijos participan su fallecimiento.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Pipi, Itela y Raúl participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Orlando, acompañan a su esposa e hijos en estos difíciles momentos. Que descanse en paz.

GALLO, ALEJANDRINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Olga y Margarita Anauate participan el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina. Acompañamos en el dolor a sus hijos, hermanos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

LAMI, AUDINO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Su prima Pepita Cruellas Lami de Targa y sus hijos, acompañan a su esposa, hijos, hermanas y demás familiares en este momento ocasionado por la partida sin retorno del querido Audino, con la convicción de que ya descansa en paz y por siempre junto a la par del Señor. Rogando para que llegue el consuelo a sus familiares que con tanto amor cuidaron de él.

MENDIETA, NÉSTOR RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 31/8/17|. Su hermana: Yoly Mendieta, Rita Elvecia, sus sobrinos: Fabián, Diego, Rolando, Angel y Silvia, ruegan por el descanso de su alma.

ROMANO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su hermana Graciela, sobrinos Daniel y Alejandro Pereyra y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana política María de Romano, sobrinos Sandra y Fernando, sobr. pol. Alejandro y Marta, sobr. nietos Pablo, Mariano, Ani, Nacho, Tobías y Marisabel, participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en memoria.

ROMANO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrino Fernando Romano y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Acompañamos en el sentimiento a la productora de Seguros, Claudia Salvatierra por la partida de su mamá, Dina Leoncia Salvatierra al encuentro con el Señor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. APAS Sgo. del Estero.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Los integrantes de la comisión del Presidium "Madre del Buen Pastor" de la capilla San Luis Gonzaga, Josefina Vallejo, Josefina Romero, Nilda de Carmona y Leticia Contreras, participan del fallecimiento de la Sra. Madre Marta, hermana legionaria de María, rogando por el descanso de su alma y la resignación que nos das nuestro Señor Jesucristo y Santísima Virgen María para toda su familia.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su sobrino Pablo Catálfamo e hijos participan su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Los compañeros de su hijo Fernando; Emilio Salik, Vicente Montoya, Magalí Enriquez, Jorge Beltrán, Olga Navarro, Guillermo Cruz, Fernando Viaña, Emma Iturre, Ricardo Domínguez, Néstor Lezana, Daniel Maldonado, Julio Lezcano, Roberto Tarchini, Eduardo Lopez, Walter Silva y Mauricio Diaz. Acompañan a su amigo y su querida esposa Carmen.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini, secretarios técnicos y personal en general participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Sara Emilia Vázquez, madre del Sr. José Fernando Olivera, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

VÁZQUEZ, SARA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Familia Ibarra: Don Leo, Manuel, Dani y Fabián participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achával, CPN. Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica y CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la hermana del CPN. Leonardo Wagner y elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Personal superior, cuerpo técnico, administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento de la hermana del CPN. Leonardo Wagner y elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Los compañeros de trabajo del 4º piso participan el fallecimiento de la hermana de Leonardo Wagner y acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Los compañeros de trabajo del 5º piso participan el fallecimiento de la hermana de Leonardo Wagner y acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Los compañeros de trabajo del 7º piso participan el fallecimiento de la hermana de Leonardo Wagner y acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Martín Díaz Áchaval y flia. participan el fallecimiento de la hermana del CPN Leonardo Wagner y acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

WAGNER, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Eduardo Bonacina y Marta Lezana, sus hijos Eduardo, Luciana y su esposo Roberto, Agustin y su esposa Evangelina, Mariano y su novia Josefina, y Gabriela . Participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BIANCHI DE GERBINO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/15|. Su esposo Oscar Gerbino, sus hijos Esteban, Alejandra, Diego,su hijo político Nico y sus nietos Tiziana y Juani, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

CARABAJAL, LELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/16|. Querida Lelia como pesa cada día tu ausencia, ya hace un año que partiste a reencontrarte con tu querido Afito, como se te extraña. Solo te pido madre que donde estés nos sigas guiando. Tus hijos Luis, Juan, Carmen y sus respectivas flias. invitan a la misa en su memoria el 31/8 en la iglesia Sagrado Corazón a las 20.30 hs.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposa Elvira, sus hijos Carlos, Juan, su hija política Adriana, nietos Agustina, Celina, Felipe, Santino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PRESTI, SANTOS - LOBOS DE GUERRERO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor|. Al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos, Blanca Lobos de Presti, Ángel y Santos Presti (h) invitan a la misa que se celebrará en sus memorias hoy a las 20 en la Pquia. Virgen de Sumampa.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





CARABAJAL, LELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/16|. Madre: hace un año que cerraste tus ojos y partiste a reunirte con nuestro Padre Celestial y con tu amado esposo. Descansa en paz y que brille para vos la luz eterna que no tiene fin. Tu hija Carmen, tus nietos Pindy, Chiqui, Ricky y Soledad y sus respectivas familias.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Danielito amado sobrino, quien va a creer que hace 5 meses de tu partida, sigo incrédula sin poder aceptar jamás pensé que doliera tanto tanto, te amo mi amor, gracias por estar en mis sueños, por hablarme, sonreírme y darme paz, al menos eso me consuela, vos que estas al alcance de Dios rogale nos des mucha fortaleza para seguir adelante, sobre todo Dios fortalezca a tu amada mamá Kelly, te tenemos presente siempre y te amaremos por siempre, hasta el día del reencuentro prometido por Dios. Te amamos con toda el alma, duerma en paz mi dulce niño. Hasta Pronto. Su madre Norma, su hermano Mariano y sus tíos Mario y Yudith, su abuela Lita y demás familiares. Ruegan oraciones a su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CÁCERES, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus hijos Jorge, Hugo, Alejandro, Claudia, H. Política Yoli, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio La Misericordia. Cobertura Unión Ferroviaria. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel. 4219787.

CÁCERES, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su hijo Hugo, su nuera Yoli, sus nietos Huguito, Verónica y Carlos; Analía, Gaby y Fernando; sus bisnietos Emiliana y Camila participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CÁCERES, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus nietos Gabriela y Fernando Ibáñez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CÁCERES, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "Señor, ya está ante Ti, dale el descanso eterno". Benita Taralli de Villafañe y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus familiares: Hugo Ibáñez y Yolanda Scatolani. Sus restos son velados en San Carlos y Soler (N) y serán sepultados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Se ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, SEGUNDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su esposa Jova. Sus hijos Ariel, Nilda, Walter, Omar y Pamela. Sus hijos políticos Paola, Rafael, Andrea, Peter. Sus nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

GODOY, JULIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su esposa Carina del Valle Soraire, sus hijos Rubén Ignacio y María Luisa. Sus hnos. Roxana, Mercedes, Héctor, Muñeca, Cacho, Carlos y Juan. Sus amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

RAMÍREZ, ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. El departamento de Informática de la Esc. Técnica N°6 "Comandante Besares" acompaña en su dolor a la profesora Gilda Ramirez por la pérdida de su papá Angel Orlando Ramirez.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





VALDIVIA, MAIRA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el día 31/8/11|. Al cumplirse un año más de su desaparición. Maira: Querida hija no he podido vivir sin tu ausencia y he podido dejar de extrañarte al no tenerte el dolor se adueña de mi alma y el corazón. Agradezco a Dios de haber sido parte de mí y haber compartido 20 años a tu lado, hoy extraño tus abrazos, besos, tu sonrisa y todos esos momentos que afrontamos juntas. Aunque estés lejos de mi siempre estarás en mi mente nunca serás nuestro pasado, gracias por ser mi ángel, mi pedacito de cielo. Hoy te envío un abrazo y desearía que bajaras un momento para fundirnos en un abrazo, besarte, mirarte y escuchar tu sonrisa, y acariciar tu carita angelical. Tus padres, hermanos y sobrino, invitan en el día de hoy al responso a las 17 hs en el cementerio La Misericordia y a la misa que se realizara a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su prima Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hermanas Mony y Mirtha en este momento de dolor. Ruega por el descanso eterno de su alma.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su paciente y amigo, Antonio Kusmuk, su esposa Azucena e hijas participan con hondo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su amigo Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria y por su descanso eterno.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini e hijos, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Sandra, Giselle y Jorge. Ruegan una oración su memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus compañeros de trabajo del hospital zonal de Fernández: doctores: Pedro Lastra, Jorge Peroni, Mariana De´Alessandro, Luis A. Chaves, Carlos Petros y Gladys Griggio, Julio Corone, Ivan Armada, Pedro Cisneros, Loli Carrizo, Virginia Coronel, Rosa G. de Herlan, Alicia Lobos, Gladys Reynoso, Toy Tagliotti. María Esther Coronel y Marta González, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Director, administración, profesionales médicos, para médicos, enfermeras y personal de maestranza y servicios generales de hospital zonal de Fernández "Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga", participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus familiares Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y hermanas: Moni y Mirtha. Ruegan oraciones en su memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Mirtha y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

AHUAT, JORGE ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Tus amigos Héctor Nicolás Cachi González, Hugo Chupete González, Carlos Laucha González y Dr. José Pablo González, acompañan a su esposa Sandra e hijos y a sus hijos Jorgito y Gisel en estos tristes momentos.

GÓMEZ, NIEVES ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su hijo Fabián, su hija política Haydée, nietas Haydée, Evelyn, Ángeles, Anita y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en cementerio Cristo Rey - Loreto. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

LEDESMA DE ALBARRACÍN, AZUCENA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Isabel de Monti y Susana Monti de Juez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina y acompañan a sus familiares con oraciones para su descanso en paz. Frías.

MOYANO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 17 "Félix Frías" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Liliana Moyano y tío de la Prof. Silvia Zerdán de Rodriguez. Ruegan oraciones a su memoria y pronta resignación a sus familiares y amigos. Frías.

MOYANO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. El equipo de Gestión de la Esc. Nº 17 "Félix Frías", Profs. Mirta Angelica Rojas, María Agustina Quinteros y Analía Elizabeth Ramos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Liliana Moyano y tío de la Prof. Silvia Zerdán de Rodriguez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MOYANO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Gladys Sánchez de Rojas, Nirta, Marcelo, Patricia Rojas y Martín Salinas, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MOYANO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Víctor Pineda y familia participa con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MOYANO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Ramón Alberto Gómez y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

PERA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus hijos Héctor y Miriam Carrera; Carlos y Gladis Domínguez; nietos Florencia y Daniela; Carlos Martín, Ana María, Gabriela y Santiago Ruggeri y Pablo Torrego. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realiz. Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su hija Alejandra Elena Salón, su yerno Alejandro y sus nietos Leandro, Alejandro y Lahuen participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su hermana Marcelina Salón de Jorge, sus sobrinos: Julio y Manuela, sus sobrinos nietos: Marcela, Natalia, Julio, Noelia y Ramiro Julian, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su sobrino Cp. Aldo René Mazzoleni, su esposa María Alicia Morales y su hija Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en la ciudad de Tintina.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A. participa con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Salón, Silvina del Valle.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañera de tareas Cra. Silvina del Valle Salón.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Manuel Jorge, Ramón, Blanca, Rosa y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Salón.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Cacho Lobos, su amigo de siempre participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Chuchú Ache y familia participan el fallecimiento de su amigo.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Mirtha Exequiela Abregú acompaña en el dolor a su hija Alejandra Elena Salón.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Su consuegra Ana María Alegre de Vidal y su nieto Lisandro Vidal González participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Acompañan en su dolor a su hija Alejandra Elena Salón, sus concuñados, cuñadas y sobrinos políticos Pachacho Costas, Miguel Jorge, Gloria y Sara Vidal, sobrinos Virginia, Maxi, Leandro, Josefina, Soledad y Alejandrito participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Acompañan en su dolor a su hija Alejandra Elena Salón, sus compañeros del SPEP.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Ex compañeros futbolistas del Club Atlético Mitre de Sgo. acompañan en el dolor a su hija Alejandra Elena Salón.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Amigos de su hija Alejandra Elena Salón; Luis Alberto Buenvecino y familia.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. "Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Pipi, Itela y Raúl participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios le dé resignación a su familia.