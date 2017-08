Martel renunció a la presidencia por amenazas

31/08/2017 -

Antonio Martel, dejó de ser ayer el presidente de Unión Santiago. Después de varias denuncias que recibió, el dirigente decidió dar un paso al costado. El equipo no tiene un buen presente en el Torneo Federal B, situación que antes había derivado en la salida del entrenador, Adrián Gorostidi.

Anoche, todo terminó de explotar con la renuncia de Martel a la presidencia del club.

El directivo dialogó anoche con EL LIBERAL y confirmó que el 90% de la comisión directiva también dará un paso al costado.

"Me voy por las denuncias que hemos recibido. No se puede seguir así. No soy solo yo el que se va, también renunciará el 90% de la actual comisión. Mañana (por hoy), iremos a Personería Jurídica para definir esto", aseguró.