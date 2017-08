"El proyecto fue lo que me sedujo"

Fotos ILUSIÓN. Wilson Palacios Hurtado, llega a Central Córdoba con la ilusión de poder triunfar en el fútbol argentino.

31/08/2017 -

Central Córdoba se aseguró los servicios del delantero colombiano Wilson Palacios Hurtado, quien al estampar ayer su firma con la institución, habló con EL LIBERAL y aseveró que eligió el Ferroviario por el proyecto institucional.

También afirmó que llega con la intención de convertir muchos goles, para que el ferroviario recupere la categoría perdida.

"Me plantearon el proyecto que tiene Central Córdoba y eso me motivó para venir y por eso no lo dudé, porque también tenía ganas de venir al fútbol argentino y ésta es una buena oportunidad para poder empezar a transitarlo y sobre todo para ganar cosas con esta camiseta", fueron las primeras palabras del ex futbolista de Aston Villa, Independiente Santa Fe, Expreso Rojo, Deportivo Cali y Orsomarso, todos equipos de Colombia.

El delantero de 25 años, estuvo cerca de convertirse en jugador de Atlético Rafaela, pero dijo que al saber que en Central Córdoba tenía más chances de jugar, optó por el Ferroviario.

"Estuve cerca de firmar con Atlético Rafaela, pero al saber que tenía más chances en Central, me vine. La gente y los directivos me recibieron muy bien. Se está formando una alianza entre el club y Wilson Palacios", declaró.

El colombiano tendrá la responsabilidad de suplir la falta de gol, y dijo que no le preocupa tener esa presión.

"Presión para marcar goles, la va a haber siempre. Gracias a Dios soy amigo del gol. Trabajo muy fuerte para siempre poder dar lo mejor y vine con toda la ilusión para aportar mi granito de arena. Este club merece volver al Nacional", reveló el futbolista.

Además admitió conocer al Ferro y su gente.

"Sé que ésta es una hinchada numerosa que acompaña mucho y eso también me sedujo, aparte de la idea de ser protagonista del torneo".

"Soy un jugador aguerrido que la lucha a todas y que va bien en el juego aéreo. Me gusta el trato con la pelota y que se mueve mucho por el frente de ataque", fue su propia descripción futbolista que brindó.

Por último dijo que aún no habló con el entrenador Gustavo Coleoni, pero aseguró que entregará todo para ser tenido en cuenta.

"No hablé personalmente con el entrenador. Lo hice por intermediarios, pero mañana (por hoy) espero tener la primera práctica y presentarme ante el cuerpo técnico", cerró.